El Real Madrid aporta a la UEFA las pruebas «disponibles» sobre los insultos racistas a Vinicius en Lisboa

El Real Madrid ha aportado este jueves a la UEFA «todas las pruebas disponibles» sobre el acto racista que sufrió Vinicius por parte de Prestianni en el encuentro de ida de playoffs de Champions ante el Benfica en Lisboa. El club blanco comunica que «ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA» y tilda de «inaceptables» los episodios de racismo en ese encuentro.

Es el primer comunicado oficial del Real Madrid desde que ocurrió esta polémica, que acabó sin sanción al jugador argentino del Benfica porque no había pruebas suficientes -se tapó la boca con la camiseta- del insulto racista a Vinicius. Así, la clave ahora será en las pruebas que pueda aportar todos los involucrados.

«El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial. El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad», completa el Real Madrid en un comunicado oficial.

Así, el Real Madrid colabora con la UEFA, que este miércoles -un día después del partido en el que sucedieron los hechos- abrió una investigación por estos insultos racistas a Vinicius. Para ello, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de la fase eliminatoria entre Benfica y Real Madrid.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad.