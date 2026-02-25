Sin ovación a Mourinho: la megafonía del Bernabéu nombra al segundo entrenador del Benfica

José Mourinho se quedó sin recibimiento en el Santiago Bernabéu. Aunque el técnico del Benfica estaba sancionado, tras su expulsión en el partido de ida celebrado en Lisboa, acudió al estadio, vio el partido desde una de las cabinas de radio de la zona de prensa pero, en su vuelta 13 años después, no pudo ser recibido por la afición del conjunto blanco. Ni ovación, ni pitos. Su nombre se omitió por megafonía. En su lugar, nombraron a João Tralhão, asistente del luso que hace de entrenador principal ante su sanción.

Mourinho estuvo en el césped del estadio del Real Madrid el martes, en el entrenamiento previo al partido en el Bernabéu. Sabiendo que no podía estar durante el partido dirigiendo a su equipo desde la banda, aprovechó para hacerlo en el último entrenamiento del conjunto de la capital portuguesa antes de buscar una machada ante los de Arbeloa.

El técnico luso saltó al césped del Bernabéu tranquilo, como si nadie le mirase, aunque todos los ojos le apuntaban. Era su vuelta al estadio desde que dejó el Real Madrid en el verano del 2013, concretamente un duelo contra Osasuna el 1 de junio del citado año, en el que los blancos ganaron por 3-1. Más de una década después, volvía a la que fuera su casa y la afición le recibió a lo grande.

El entrenador del Benfica, sancionado, vería el partido en una de las cabinas de radio de la zona de prensa y, aunque no podía estar en ninguna estancia de las reservadas para el equipo, debido a su expulsión, su nombre fue recitado por megafonía. Al recitar toda la alineación del conjunto portugués, llegó el momento. Había dudas por saber quién sería al que se nombraría por megafonía. En lugar del ex madridista, fue João Tralhão.