Poesía para el madridismo: Jota Jordi dice que «Vinicius ha quedado en ridículo» y marca un minuto después

La victoria del Real Madrid ante el Manchester City ha vuelto a dejar otro momento para el disfrute de la afición madridista. Jota Jordi volvió a verse retratado al final del partido, cuando criticaba a Vinicius por celebrar ante la grada del Etihad Stadium el gol que le anularon por fuera de juego. «¡Vinicius ha quedado en ridículo!», decía. Un minuto después, el brasileño marcaba el 1-2 definitivo y provocaba que el colaborador de El Chiringuito de Jugones se levantase de su silla y se fuese.

Vinicius marcaba en el descuento tras un centro desde la izquierda con el que, en un primer momento no lograba ver puerta, puesto que Donnarumma rechazaba. Era tras el rechace cuando marcaba y lo celebraba a lo grande. Sin embargo, el gol no subía al marcador al estar en fuera de juego en el momento del centro.

El brasileño se había señalado el dorsal, ante una grada a la que había increpado, recordándoles que el año pasado le habían llamado llorón meses después de que el Balón de Oro le fuese entregado a Rodri en vez de a él. Tras esa celebración por un gol que no valía, Jota Jordi explotaba contra Vinicius. Pero el astro del Real Madrid le callaría la boca un minuto después.

«¡¡Vinicius ha quedado en ridículo!!» Y 1 minuto después marca el gol d la victoria. Vais a disfrutar mucho con esto, estáis avisados👇pic.twitter.com/umE0AdIX61 — Benito (@_Benito___) March 17, 2026

En la siguiente acción del Real Madrid en ataque, Tchouaméni ponía el balón desde la derecha y Vinicius remataba ante Donnarumma, poniendo el definitivo 1-2 en el marcador. Era entonces cuando el brasileño volvía a celebrarlo, con el portero del Manchester City recriminándole su actitud después de haber cerrado la clasificación del conjunto blanco para los cuartos de final de la Champions League, en una eliminatoria que terminó con un global de 5-1 para los de Arbeloa.