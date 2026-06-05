Cómo votar en las elecciones del Real Madrid: horarios, dónde es, qué documentos necesitas

Este domingo 7 de junio se celebran en Valdebebas las elecciones a presidente y Junta Directiva del Real Madrid. Un proceso electoral que no se celebraba desde hace 20 años. Florentino Pérez y Enrique Riquelme pugnarán en las urnas por hacerse con la presidencia blanca y los socios madridistas decidirán el futuro de su entidad.

«Mucha historia por hacer» y «Legado y futuro» son las dos candidaturas que están pugnando por la presidencia del Real Madrid durante las últimas dos semanas. Por un lado, Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia del club blanco junto a Santiago Bernabéu. Con siete Champions en su haber y un legado de historia, triunfos y fichajes que le avalan. Y por el otro, Enrique Riquelme, un joven empresario alicantino de 37 años que quiere dar la campanada y que le está haciendo frente a Florentino.

Horarios de votación en las elecciones del Real Madrid

Las votaciones en las elecciones del club blanco este domingo 7 de junio arrancarán a las 9:00 horas y se alargarán durante todo el día hasta las 20:00 horas. Ese será el intervalo de tiempo en el que las urnas estarán habilitadas para los socios del club blanco. Estos podrán ejercer su derecho al voto, si antes no lo han hecho por correo, en la mesa electoral que les corresponda.

Dónde se vota en las elecciones del Real Madrid

Las mesas electorales en las elecciones del Real Madrid de este domingo 7 de junio estarán situadas en el interior del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid (Avenida Alejandro de la Sota s/n – Madrid). Se puede acceder en Cercanías, autobús o en coche, aunque debido a las dificultades de movilidad por la visita del Papa a la capital de España, el club blanco ha facilitado lanzaderas de autobuses desde diferentes sitios de la ciudad.

Qué documentos necesitas para votar en las elecciones del Real Madrid

Para votar en las elecciones del Real Madrid de este domingo, lo primero que tienes que ser es socio mayor de edad del club y con una antigüedad mínima de un año completo. También debes aparecer en el censo electoral. Una vez cumplas estos requisitos y acudas a Valdebebas a votar, debes llevar contigo tu DNI en vigor y el carnet actual de socio del Real Madrid.