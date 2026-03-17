Chorreo en el Etihad: la afición del Real Madrid canta «¡ole!» ante el City de Guardiola

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Los más de 1.000 madridistas celebraron así el gol de Vinicius y el 0-4 en la eliminatoria

Los ingleses no fueron rival, pese a la mejoría en el inicio en este partido de vuelta

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La afición del Real Madrid disfrutó de lo lindo en la noche de este martes en el Etihad. Los más de 1.000 madridistas desplazados a Mánchester bromearon tras el primer gol de Vinicius, que puso el 0-1 de penalti y el 0-4 a favor en la eliminatoria, y cantaron «¡ole!» desde la grada con cada toque de balón y pase del City de Pep Guardiola.

Esto no sentó nada bien a la afición citizen, que se enfadó y respondió a la hinchada blanca con abucheos. Lo cierto es que la salida al partido del City fue bastante buena, con múltiples ocasiones, pero el penalti y la tarjeta roja a Bernardo Silva pusieron los octavos de final aún más cuesta arriba para los de Guardiola y dieron comodidad al Real Madrid, algo que se palpó en sus aficionados.

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