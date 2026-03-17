Chorreo en el Etihad: la afición del Real Madrid canta «¡ole!» ante el City de Guardiola

La afición del Real Madrid disfrutó de lo lindo en la noche de este martes en el Etihad. Los más de 1.000 madridistas desplazados a Mánchester bromearon tras el primer gol de Vinicius, que puso el 0-1 de penalti y el 0-4 a favor en la eliminatoria, y cantaron «¡ole!» desde la grada con cada toque de balón y pase del City de Pep Guardiola.

Esto no sentó nada bien a la afición citizen, que se enfadó y respondió a la hinchada blanca con abucheos. Lo cierto es que la salida al partido del City fue bastante buena, con múltiples ocasiones, pero el penalti y la tarjeta roja a Bernardo Silva pusieron los octavos de final aún más cuesta arriba para los de Guardiola y dieron comodidad al Real Madrid, algo que se palpó en sus aficionados.