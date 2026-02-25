Nuevo lío de Prestianni: ataca al Real Madrid, dice que es una «vergüenza» su sanción y luego borra el mensaje

Prestianni, el futbolista que protagonizó la polémica en el partido de ida de Champions entre Benfica y Real Madrid al decir presuntamente «mono» a Vinicius, sigue con el lío. El jugador argentino no puede jugar el encuentro de vuelta en el Bernabéu por la sanción provisional de la UEFA, algo que le duele mucho.

En su última polémica, Prestianni ha pegado un ‘palo’ al Real Madrid, fruto de su rabia. El jugador del Benfica ha utilizado sus redes sociales para insultar al club blanco. «Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción», comenzó Prestianni en relación a la falta que hizo el uruguayo en el encuentro del Estadio Da Luz de Lisboa.

«Sancionar sin pruebas se puede», añadió Prestianni en relación al castigo que le puso la UEFA. El máximo organismo continental se basó en una «presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, en relación con un comportamiento discriminatorio» para sancionar al jugador del Benfica.

«Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan», finalizó el futbolista argentino su mensaje en las redes sociales, texto que minutos después borró. A pesar de su sanción, Prestianni viajó a Madrid, algo que ya no vale para nada, toda vez que no podrá jugar el encuentro, ya que la UEFA confirmó su sanción tras el recurso del Benfica.

Según ha informado la UEFA, Prestianni «permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible». El pasado lunes fue suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA ante la denuncia pública del jugador y del club blanco. La decisión se adoptó después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina «para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio» durante el choque disputado en Lisboa el 17 de febrero.