La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Benfica, perteneciente a la vuelta del playoff de la Champions, que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu será el esperado a falta de conocer el estado de Mbappé, que en estos momentos es seria duda. Arbeloa no podrá contar para este encuentro con Huijsen, Militao, Bellingham y Ceballos, además de Rodrygo, ya recuperado, pero sancionado.

En la portería del Real Madrid estará Courtois. En defensa, por la derecha jugará Trent Alexander-Arnold tras descansar en Pamplona, por la izquierda formará Álvaro Carreras, mientras que la pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Asencio, aunque no se puede descartar la presencia de Alaba tras ser titular y rendir a un gran nivel en Pamplona frente a Osasuna.

En el centro del campo, Arbeloa seguirá apostando por la misma medular que está jugando en los últimos encuentros. Es decir, Tchouaméni estará en el corte, con Valverde por la derecha, Camavinga por la izquierda y Arda Güler por delante encargado de la creación. Y arriba, Vinicius y Mbappé serán los encargados de llevar el peligro a la portería lusa. Si el galo no puede jugar, el elegido será Gonzalo.

La temporada en juego

El Real Madrid encara este duelo frente al Benfica con la ventaja del 0-1 logrado la semana pasada en estadio da Luz. Sin embargo, es consciente de que deberá ofrecer su mejor versión para asegurar su presencia en los octavos de final, una instancia que el conjunto blanco -15 veces campeón de Europa- siempre ha alcanzado desde que el torneo adoptó el formato de Champions.

El equipo madridista llega con ciertas dudas tras la derrota del sábado ante Osasuna por 2-1. Ese tropiezo permitió al Barcelona quedarse con el liderato de la Liga y volvió a evidenciar que, cuando no rinde al máximo nivel, le cuesta mucho sacar adelante los partidos. Por ello, ante el conjunto portugués deberá elevar considerablemente su nivel si quiere evitar complicaciones.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Benfica en la Champions: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinicius y Mbappé o Gonzalo.