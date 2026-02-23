Cuándo son los partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League: horarios y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Esta semana conoceremos a los ocho equipos que sacarán los billetes para estar en los octavos de final de la máxima competición continental, ronda a la que esperan acceder el Real Madrid y el Atlético. Estos dos equipos españoles tienen el factor campo a su favor y es por ello que son los claros favoritos para avanzar de fase, pero no podrán confiarse y están obligados a darlo todo si quieren seguir vivos en el torneo. Te contamos cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por TV todos los partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League

La UEFA anunció a principios de temporada el calendario de sus diferentes competiciones y tras una fase de liga que ha sido apasionante, ahora están a punto de decidirse los playoffs de la Champions League. La ida de esta ronda se disputó hace una semana, mientras que la vuelta, en los duelos en los que se decidirán los ocho equipos que pasarán a los octavos de final, se jugarán este martes 24 y miércoles 25 de febrero.

Cómo quedaron los partidos de ida de los playoffs de la Champions League

Los partidos de ida de los playoffs de la Champions League fueron apasionantes y hubo de todos. El Real Madrid, el PSG, el Newcastle y el Bayer Leverkusen demostraron su favoritismo y llegarán a la vuelta con ventaja en la eliminatoria. Por su parte, el Galatasaray y el Bodo/Glimt dieron la sorpresa frente a la Juventus y al Inter de Milán, mientras que la eliminatoria más abierta es la del Atlético de Madrid y el Brujas, que fueron los únicos que empataron hace una semana.

Benfica 0-1 Real Madrid.

Brujas 3-3 Atlético de Madrid.

Galatasaray 5-2 Juventus.

Mónaco 2-3 PSG.

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta.

Qarabag 1-6 Newcastle.

Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen.

Bodo/Glimt 3-1 Inter de Milán.

Horario de los partidos de la jornada 8 de la Champions League

Como es habitual, el horario de los partidos de la Champions League será en dos tandas. Como ya hemos dicho, la vuelta de los playoffs se disputarán el martes 24 y el miércoles 25 de febrero. Ambos días habrá un partido en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias, y otros tres en el más habitual, que es el de las 21:00 horas (horario peninsular).

Atlético de Madrid – Brujas. Martes 24 de febrero a las 18:45 horas. Metropolitano.

Newcastle – Qarabag. Martes 24 de febrero a las 21:00 horas. St. James Park.

Bayer Leverkusen – Olympiacos. Martes 24 de febrero a las 21:00 horas. BayArena.

Inter de Milán – Bodo/Glimt. Martes 24 de febrero a las 21:00 horas. Giuseppe Meazza.

Atalanta – Borussia Dortmund. Miércoles 25 de febrero a las 18:45 horas. New Balance Arena.

Juventus – Galatasaray. Miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas. Juventus Stadium.

PSG – Mónaco. Miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas. Parque de los Príncipes.

Real Madrid – Benfica. Miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas. Santiago Bernabéu.

Dónde ver por TV todos los partidos de la Champions League

Hay que destacar que todos los partidos de la Champions League, desde la fase de liga hasta la gran final se podrán ver por televisión en directo y en exclusiva desde España a través de Movistar+ y los diferentes canales que tienen dedicados para la máxima competición continental y también para la Europa y Conference League. Estos canales son de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol europeo para disfrutar de estos choques de la vuelta de los playoffs del torneo.