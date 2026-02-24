Atlético de Madrid – Club Brujas, en directo | Goles, cómo va y dónde ver gratis el partido de playoff de la Champions en vivo hoy

Atlético de Madrid y Brujas deciden esta tarde en el Metropolitano qué equipo estará en los octavos de final de la Champions League. Tras el empate firmado en Bélgica, los del Cholo Simeone necesitan ganar en casa si quieren sellar su pase y dejar atrás estos playoff. Cabe recordar que un nuevo empate llevaría la eliminatoria a la prórroga. Sigue en directo el minuto a minuto de este Atlético de Madrid – Brujas con los comentarios en vivo, ocasiones, goles y resultado de la vuelta de los playoffs de Champions League.

Atlético de Madrid – Brujas, en directo