Atlético de Madrid – Club Brujas, en directo | Goles, cómo va y dónde ver gratis el partido de playoff de la Champions en vivo hoy
Sigue en directo el minuto a minuto de este Atlético de Madrid - Brujas con los comentarios, ocasiones y goles de la Champions League
A qué hora juega el Atlético de Madrid – Brujas: horario y dónde ver en directo por TV online gratis el partido de Champions League
Atlético de Madrid y Brujas deciden esta tarde en el Metropolitano qué equipo estará en los octavos de final de la Champions League. Tras el empate firmado en Bélgica, los del Cholo Simeone necesitan ganar en casa si quieren sellar su pase y dejar atrás estos playoff. Cabe recordar que un nuevo empate llevaría la eliminatoria a la prórroga. Sigue en directo el minuto a minuto de este Atlético de Madrid – Brujas con los comentarios en vivo, ocasiones, goles y resultado de la vuelta de los playoffs de Champions League.
Atlético de Madrid – Brujas, en directo
Min 23
¡GOOOOOOOOOLAZO DEL ATLÉTICO DE MADRID!
¡Pero qué pepinazo de Sorloth! Oblak ve la carrera del delantero y lanza un pelotazo directo de campo a campo. Sorloth gana la posesión, protege y sin pensárselo mucho lanza un trallazo que no ve venir Mignolet. Golazo que pone en ventaja al Atlético de Madrid.
Min 18
¡Salvador Hancko!
Tremenda jugada del Brujas, que abrió el camino hasta un disparo pleno y claro de Hans Vanaken pero donde aparece providencial Hancko para sacarla con la cabeza.
Min 16
Otra acción de Giuliano
Muy activo el hijo del Cholo en este inicio, con la intensidad que le caracteriza. Penetró ahora por la derecha pero la pelota se fue por línea de fondo.
Min 13
¡La más clara del Atlético!
Buena apertura la costado de Sorloth, donde aparece Koke para poner un centro raso donde aparece Giuliano, que dispara pero se le va fuera y posteriormente cae ante la salida de Mignolet. No hay penalti.
Min 9
¡Atrapa Oblak!
Trallazo desde la frontal de Aleksandar Stankovic que pone a prueba a Oblak, que atrapa con seguridad.
Min 4
Primeros tanteos
Como en la ida, ambos equipos se tantean. Ambos quieren la pelota y no la sueltan con rapidez. Sin aproximaciones… de momento.
Min 1
¡Arranca el partido!
Comienza la vuelta de los playoff de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Brujas.
¡Recordamos alineaciones!
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi y Tzolis.
Así recibían al Atlético
La afición colchonera recibió con todo al Atlético de Madrid.
Quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Brujas
La UEFA ha designado al colegiado francés Clément Turpin para dirigir el encuentro. En el VAR estará su compatriota Jérome Brisard, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al árbitro principal si considera necesario que acuda al monitor instalado a pie de campo.
En qué estadio se juega el Atlético de Madrid – Brujas
El choque se disputará en el Estadio Metropolitano, ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas. Inaugurado como sede del Atlético de Madrid en 2017 tras el traslado desde el Vicente Calderón, el recinto cuenta con capacidad para cerca de 70.000 espectadores y se espera un lleno absoluto en una noche clave para el conjunto rojiblanco.
El Real Madrid – Atlético de Madrid de la 29ª jornada de Liga ya tiene fecha y hora de forma oficial. El duelo, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, se disputará a las 21:00 horas del domingo 22 de marzo. La Liga coloca el último horario posible de los disponibles para un derbi entre dos equipos que vendrán de jugar la vuelta de octavos de Champions… si es que se clasifican para esa ronda.
Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Brujas
Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet tendrán la opción de escucharlo en directo por radio. Emisoras como COPE, SER, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el estadio para narrar todo lo que ocurra en este decisivo encuentro.
Dónde ponen en TV el Atlético de Madrid vs Brujas en vivo
El partido se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, dentro de la plataforma Movistar+, que posee los derechos de retransmisión de la competición en España. Se trata de un canal de pago, por lo que será necesario disponer de suscripción activa.
Horario del partido de Champions League Atlético de Madrid – Brujas
La UEFA ha fijado este Atlético de Madrid – Brujas para el martes 24 de febrero, con inicio a las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. El encuentro debería comenzar con total puntualidad en el Metropolitano y sin incidencias en la previa.
Alineación del Brujas en el partido de la Champions League
Este es el once del Brujas hoy: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi y Tzolis.
Alineación del Atleti
Este es el once del Atlético de Madrid hoy: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del partido de vuelta de playoff entre el Atlético de Madrid y el Brujas. El partido loco en Bélgica finalizó en 3-3 pese a adelantarse en el marcador hasta dos veces el equipo del Cholo Simeone. El Metropolitano decidirá cuál de los dos equipos merece su plaza en los octavos de final.
Min 26
Se crece el Atlético
No estaba pasando un buen momento el Atlético de Madrid antes del gol, con un Brujas muy agresivo y protagonista. Pero el gol entre Oblak y Sorloth ha dado alas y confianza al cuadro colchonero, que aglutina tiempo en el área de Mignolet.