Simeone pide más ‘cholismo’: «Hemos evolucionado en ataque, pero debemos recuperar la faceta defensiva»

Se encuentra el Atlético en ese momento del curso en el que se lo juega todo. El febrero y marzo rojiblanco, un clásico. En Copa del Rey tiene en su mano el billete a la final de Copa del Rey tras el 4-0 endosado el Barcelona en la ida y en Champions tiene que ganar al Brujas para acceder a octavos. Dos vías bien encarriladas, pero con riesgo de desviación. Simeone insta a su equipo a mejorar la defensa, la que hasta hace nada era virtud y pilar rojiblanca. Bueno hace ya algunos años de aquello.

El nuevo Atlético de Simeone busca la esencia del viejo Atlético de Simeone. El Cholo pide más cholismo, cosas de la vida. Unos lo critican tanto y el creador y máximo exponente reclama más. «Los futbolistas que tenemos, más de ataque, nos llevan a este lugar. El equipo ha evolucionado mucho en esa faceta. Tenemos que recuperar la faceta defensiva, aunque en Liga no está tan mal. Esperamos tener el equilibrio que es lo que se busca», argumentó Simeone.

Se enfrenta el Atlético al Brujas, uno de esos rivales teóricamente inferiores que se le atragantan. «El partido es inimaginable. Uno tiene pensado lo que puede pasar, peor no está relacionado con lo sucede. Hay que ir acomodándose al juego. Hemos planteado el partido como podemos hacer daño. Necesitamos a nuestra gente y su energía, que nos alimenta. Se lo tenemos que devolver con trabajo y con juego. Espero que podamos hacer un buen partido», explicó Simeone.

Griezmann se ha convertido, en orfandad goleadora de Julián Álvarez, en el estandarte y jerarca ofensivo. El francés, entrando desde el banquillo, ha sido determinante para que el Atlético haya sobrevivido a los dos primeros meses del año en Copa y Champions. «Griezmann es una leyenda del club, un jugador histórico con un presente importante. No va a bajarse de ese lugar porque quiere competir y ganar. Todo lo que nos da es muy importante para el equipo juegue los minutos que juegue», dijo Simeone.

El Brujas llega al Metropolitano con mucho que ganar y poco que perder. «Veo el equipo que nos va a tocar jugar, que lo hacen bien. Es valiente, se mueve mucho, tienen gente joven, compiten muy bien desde la llegada del nuevo entrenador… Llevaremos el partido donde creemos que podemos hacer daño. Tenemos claro cual es nuestro lugar en el partido de mañana. El rival juega igual de local y como visitante, así que no imagino otro partido diferente al que tuvimos en la ida», finalizó Simeone.