Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Brujas de la Champions League Este Atlético - Brujas es la vuelta de los playoffs de la Champions League y se jugará en el Metropolitano El Atlético y el Brujas empataron 3-3 en Bélgica, por lo que la eliminatoria todavía está abierta

El Atlético de Madrid afronta la primera final de su temporada y lo hace midiéndose al Brujas en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Los del Cholo Simeone no pasaron del empate en Bélgica y es por ello que ahora necesitan ganar sí o sí para estar en los octavos de final, aunque bien es cierto que un empate mandaría la eliminatoria a la crónica. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Metropolitano.

A qué hora juega el Atlético de Madrid – Brujas

El Atlético de Madrid recibe al Brujas en el Metropolitano para enfrentarse en el partido que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League. El combinado colchonero y el belga empataron 3-3 en la ida después de que los del Cholo Simeone tuvieran una buena ventaja que dejaron escapar en el Jan Breydel. Ahora no les queda otra a los rojiblancos de hacerse fuerte delante de sus aficionados para intentar sacar una victoria y sacar el billete para los octavos, ya que hay que recordar que si hay un empate habrá prórroga.

Horario del partido de Champions League Atlético de Madrid – Brujas

La UEFA ha programado este frenético Atlético de Madrid – Brujas correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League para este martes 24 de febrero. El organismo que controla el fútbol en el viejo continente ha fijado este choque entre colchoneros y belgas en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que arranque de manera puntual en el Metropolitano este duelo en el que no deberían producirse incidentes entre los aficionados de ambos conjuntos.

Dónde ponen en TV el Atlético de Madrid vs Brujas en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país todos los partidos íntegros de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Atlético de Madrid – Brujas de la vuelta de los playoffs de la Champions League se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano, ya que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto colchonero y los seguidores de las competiciones europeas en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Brujas correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar que este medio también pondrá su página web a disposición de sus clientes para que todo el que quiera pueda acceder a ella con un ordenador y ver todo lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que pase en la previa de este choque de vuelta de los playoffs de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Brujas y una vez acabe publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Brujas

Por otro lado, todos aquellos hinchas del equipo rojiblanco que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la vuelta de los playoffs de la Champions League van a poder escucharlo gratis por la radio. Y es que emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para contar con todo tipo de detalles el minuto a minuto del Atlético de Madrid – Brujas.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Brujas

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito madrileño de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se disputará este emocionante Atlético de Madrid – Brujas de la vuelta de los playoffs de la Champions League. El conjunto colchonero se mudó a este recinto deportivo en 2017 después de dejar atrás, con dolor, el mítico Vicente Calderón. Tiene capacidad para recibir a 70.000 espectadores y este martes se espera un lleno absoluto con los aficionados dispuestos a darlo todo para empujar a los suyos hacia la victoria.

La UEFA ha designado al árbitro francés Clément Turpin para que dirija la contienda en el Atlético de Madrid – Brujas de la vuelta de los playoffs de la Champions League. Su compatriota Jérome Brisard será el responsable de estar controlando todo en el VAR y de analizar las diferentes jugadas dudosas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.