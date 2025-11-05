Todo lo que debes saber del Brujas: por qué se llama así, cuál es su rival, cuántos títulos tiene y quién es su dueño

El FC Barcelona vuelve a la Champions League para enfrentarse durante esta jornada 4 al Brujas belga, un equipo que a lo largo de los últimos años se ha hecho un fijo de la competición de clubes más grande del mundo. Los de Hansi Flick, tras su última impresionante victoria por 6-1 al Olympiacos, desean seguir escalando puestos en la clasificación general y deberán de vencer en el imponente estadio Jan Breydel para seguir la estela de sus máximos competidores en esta Fase Liga.

Cuándo se fundó el Brujas: por qué se llama así

Para ello, el club blaugrana deberá vencer a un histórico de Europa, el Brujas, un equipo que cuenta con 133 años de historia, pues su fundación se produjo en el pasado 13 de noviembre del 1981. Desde entonces, ha ido forjando su propia historia y leyenda y se ha convertido en uno de los clubes más carismáticos y significativos de Bélgica. Su nombre se debe en representación a la ciudad donde posee su sede, es decir, en Brugge, y sus colores tradicionales son el azul y el negro. Desde el pasado 1958 milita en la Primera División de Bélgica.

Quién es su máximo rival

Con el paso de los años, el Brujas ha creado un nombre en la competición y se ha puesto a la altura de los grandes equipos del país, como es el caso del Anderlecht. Desde siempre, el gran Clásico del fútbol belga siempre ha sido el Anderlecht-Standard, pero sin embargo el Brujas le ha ido comiendo la tostada al equipo de Lieja y, actualmente, es el gran rival del Anderlecht. El ‘Derbi de Topper’ es la gran atracción de la Liga y ningún seguidor al mundo del fútbol belga quiere perdérselo.

❝Every point is very important. Last year, we saw many teams struggle to qualify. Our focus is only on how we can win tomorrow’s match.❞ Robert Lewandowski | #BrugesBarça pic.twitter.com/PK3uPSodQQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2025

Cuántos títulos ha ganado el Brujas

A lo largo de sus más de 133 años de historia, el Brujas ha ganado un total de 53 títulos nacionales: 19 trofeos como campeón de Liga, 4 campeonatos de la segunda división belga, 12 títulos coperos y, por último, 18 supercopas de Bélgica, unos números que lo han colocado en los últimos años en la cúspide del fútbol de su país.

❝I love this club, I love the players. I’m very happy at Barça and in the city of Barcelona. I will give my best.❞ Hansi Flick | #BrugesBarça pic.twitter.com/7YDZjAICgD — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2025

En qué estadio juega: quién es el dueño

Tal y como recalcamos líneas atrás, el Brujas, desde el pasado año 1975, juega sus partidos como local en el impresionante Jan Breydel, que cuenta con una capacidad para albergar aproximadamente a 30.000 espectadores, que disfrutan cada dos semanas del mejor fútbol del territorio belga. Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone y Peter Vanhecke, son los máximos mandatarios del club con el 71,89% de las acciones, mientras que el 23.26% restante pertenece desde hace un par de años al fondo de inversión estadounidense Orkila Capital.