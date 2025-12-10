Detenido el ex presidente comunista de Bolivia Luis Arce, denuncia una ex ministra suya

El ex presidente comunista de Bolivia Luis Arce, seguidor de Evo Morales, aunque luego discreparon, ha sido detenido este miércoles, según ha denunciado la que fuera su ministra de la Presidencia María Nela Prada. El arresto se ha producido, supuestamente, en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía.

«Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al ex presidente Luis Alberto Arce (…) por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz», ha declarado María Nela Prada a través de un vídeo publicado en su perfil de la red social Facebook.

Prada ha explicado que se estaba dirigiendo hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente ha sido trasladado el ex jefe de Estado del país latinoamericano.

«En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal», ha expresado, insistiendo en que se trata de «un secuestro de manera totalmente ilegal» que ha tenido lugar cuando «se encontraba solo».

El autogolpe de Luis Arce de 2024

Luis Arce, típico representante del populismo de ultraizquierda, es conocido, sobre todo, por el autogolpe que protagonizó en 2024. El ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, denunció que nunca hubo un intento de golpe de estado al gobierno de Luis Arce, sino que se trató de un autogolpe planificado por el presidente y sus ministros, para perseguir y detener a Evo Morales y otros dirigentes políticos, no sólo de izquierda, sino también de derecha.

Juan José Zúñiga se refería también a la resolución del Senado boliviano, después de que una comisión especial estableciera que no hubo golpe de estado el 26 de junio de 2024, cuando tanquetas del Ejército ocuparán la plaza Murillo en la sede de gobierno.

Según Zúñiga, Luis Arcey algunos ministros le proporcionaron un «libreto» para que inculpara a varios dirigentes políticos de izquierda y derecha, entre los que se encontraban Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Jorge Valda, Jaime Dunn, entre otros, a cambio de su libertad.

«Todo fue un plan político para beneficiar a Luis Arce», que esos días tenía problemas con las protestas ciudadanas en todo el país, por la crisis económica, dijo al señalar que «nunca hubo un golpe de Estado, ni siquiera un intento y, peor, jamás de los jamases, este comandante y el resto de los militares se iba a prestar para algún show político», sostuvo.