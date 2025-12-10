Guardiola acusa al árbitro de cobarde al pitar el penalti sin el VAR: «Era clarísimo, pero le faltaron…»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Manchester City ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador español se mostró satisfecho por el triunfo de los suyos, que alcanzan el top-8 en la fase liga de la Champions. Los ingleses remontaron el gol inicial de Rodrygo.

«Cuando juegas, a veces encuentras un gol y otras veces al revés. Hasta que marcamos no pudimos encontrar la forma. Eran muy buenos con Rodrygo. Ha sido una buena experiencia con nuevos jugadores. Creo que será una lección para el futuro», empezó.

«En otros partidos hemos jugado mucho mejor y no hemos conseguido ganar. Han sido mucho mejor que nosotros. Luego las cosas se han equilibrado. Hemos tenido pases y ocasiones para marcar. Estos 20 o 25 minutos la cosa se igualó, pero al principio fueron mejores», añadió.

Sobre la presión, explicó lo siguiente: «Esto lo he vivido en varias ocasiones. Tienen mucha calidad y en tres segundos están en tu área. Tienen ese espíritu y por eso en el Bernabéu hay remontadas increíbles. En este estadio, contra este equipo, es complicado. A Rüdiger le tendrían que haber expulsado, pero se lo perdonaron».

«Esta es una tarea impresionante. Estamos en Bernabéu y en la Champions. En enero, febrero y marzo para llegar a semifinales o final no es suficiente nuestro rendimiento. Tenemos que dar más. Hemos hecho cosas bien, pero hay que hacerlo mejor», destacó. «Si no hay lesionados podemos progresar. El entrenador es muy inteligente, así que lo vamos a conseguir», añadió.

Sobre el Real Madrid de Xabi Alonso, dijo lo siguiente: «Tiene muchas bajas y el año pasado así no pudimos competir. En la primera parte fueron mejores. El penalti lo tuvo que pitar el VAR, ya que si no el árbitro no tiene lo que hay que tener para hacerlo. Al final, cuando meten mucha gente en el área, hay que sobrevivir y buscar una contra».

«La primera vez que gané aquí fue 2-6, es diferente. Igual nos encontramos en cuartos o en semifinales otra vez. Jugar bien nos ayuda a estar más cerca. Ganar en España es muy complicado. En la situación que estamos, con tantos jugadores buenos, es complicado», finalizó.