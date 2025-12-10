Rodrygo: «Las cosas no están saliendo, quería demostrar que estamos juntos con nuestro entrenador»

Rodrygo Goes fue una de las notas más positivas del Real Madrid en su partido contra el Manchester City. El brasileño rindió a un gran nivel y rompió una racha de 32 partidos sin marcar con la camiseta madridista estableciendo de disparo cruzado el 1-0 en el luminoso. El jugador no pudo evitar una remontada con polémica del equipo británico tras un penalti extraño.

«La primera parte muy bien, en los primeros minutos teníamos la idea de empezar fuerte y lo conseguimos, marcamos un gol», comenzó Rodrygo. «Sabemos que estos partidos se deciden en detalles, balón parado o algo así. Fue lo que pasó hoy y nos frustra porque entrenamos mucho estas cosas y luego nos pasa en los partidos. Hay que seguir», añadió.

«Siempre intento marcar y ayudar, no estaba en mi mejor momento. Son cosas que pasan en el fútbol, pero he seguido entrenando. Espero que con este gol y esta actuación vuelva a mi mejor nivel», dijo. «Es un momento complicado, para Xabi Alonso también. Las cosas no están saliendo, quería demostrar que estamos juntos con nuestro entrenador. Dicen muchas cosas. Necesitamos unión para seguir adelante y conseguir los objetivos», afirmó.

«Es normal, el Real Madrid y su afición es muy exigente y no pasa nada porque nos piten. Sabemos que pasa esto si no estamos bien. Lo aceptamos y seguimos adelante», finalizó Rodrygo en Movistar +.