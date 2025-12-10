El periodista de OKDIARIO Segundo Sanz gana el Premio Relato de la APP: «La buena política se abre camino»

El periodista de OKDIARIO Segundo Sanz ha ganado este año el Premio de Relato Parlamentario de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), un galardón que cobra más importancia en esta ocasión al registrarse récord de trabajos presentados.

Segundo Sanz ha ganado el Premio de Relato Parlamentario 2025 con su obra titulada Lucía, Galdós y el braille, ambientada en el Madrid de 1914, donde recrea cómo don Benito Pérez Galdós, entonces diputado en el Congreso, inspiró y fomentó la lectura en braille tras conocer a la pequeña Lucía, una niña ciega que le infunde la determinación por esa lucha, ayudado por otros diputados y diputadas.

Una narración costumbrista que hilvana realidad y un poquito de ficción, que revela cómo sus señorías trabajaban a principios del siglo XX. Con un personaje central, Galdós, cuyas andanzas atrapan desde el inicio del relato. A la vez que las ocurrencias de Lucía ponen el toque tierno y emotivo.

Pasear por el relato es reconocer el Madrid y el Congreso de los Diputados de entonces, un trabajo muy de agradecer por el lector.

Segundo Sanz ha recibido esta noche de miércoles el galardón y en su breve discurso ha asegurado que «este premio es un reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad y la prueba de que a veces la buena política se abre camino».

Porque nuestro compañero ha agradecido el premio «a sus señorías por la reforma del artículo 49 de la Constitución que inspira este relato». Segundo Sanz también ha querido dar las gracias por el premio a «la APP, al jurado, a los patrocinadores, al personal del Congreso y Senado».