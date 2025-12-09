Circo de Tezanos en el Senado: llama «Inquisición» al PP por vincularle a la trama de corrupción del PSOE

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha perdido los papeles este martes en el Senado mostrando su sectarismo, su defensa del ex preso Santos Cerdán y su fidelidad al sanchismo, con ataques a la bancada del PP por el mero hecho de interrogarle en la comisión de investigación en la Cámara Alta sobre su gestión.

Tezanos ha acusado a los senadores del PP de ser la «Inquisición» y de someterle a un «proceso inquisitorial», de llevarle a la «hoguera» en esta comisión por hacerle preguntas y vincularle con la trama de corrupción del PSOE. También ha tildado el interrogatorio de los populares de «causa general» como «en el franquismo».

Tras apelar a la «presunción de inocencia» del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en libertad provisional, Tezanos ha estallado cuando el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo le ha leído un fragmento de su libro sobre las primarias de Pedro Sánchez en 2017, un proceso bajo sospecha a raíz de testimonios de ex colaboradores, como revela la entrevista exclusiva de Koldo García en OKDIARIO antes de entrar en prisión.

Fernández-Maíllo ha leído varios fragmentos del libro de Tezanos titulado Pedro Sánchez: Había partido: de las primarias a la Moncloa, lo cual ha sacado de sus casillas al sociólogo de cabecera del líder socialista, que también ha admitido conocer a Leire Díaz, la ex fontanera de Ferraz para las cloacas, y a Paco Salazar, el ex alto cargo de Moncloa acusado de acoso sexual a compañeras. De este último, ha dicho que fue alumno suyo.

Martínez-Maíllo ha subrayado que Tezanos dice en el libro que tras una reunión con Sánchez «salí con la convicción de apoyarle, en todo lo que pudiera y me fuera solicitado». Para el senador del PP, esta afirmación demuestra el sesgo posterior de su mandato en el CIS.

De igual modo, Martínez-Maíllo ha dado lectura a otro pasaje que ha terminado de incomodar al compareciente: «El último día de recogida de avales, cuanto el trabajo se acumulaba, coincidió con el cumpleaños de Santos Cerdán, así que compró tarta y unas velas, promoviendo una noche en ese lugar, allí en esa noche estuvimos Santos Cerdán, Paco Salazar, Koldo y yo», escribió Tezanos en el mismo libro, según ha expuesto el senador del PP.

Ante ello, el compareciente ha estallado, ha protestado a la Presidencia de la Mesa, ha cargado contra el parlamentario popular llamándole «Torquemada» –un recurso habitual contra dirigentes del PP en sus artículos en revistas subvencionadas por el Gobierno– y ha sacado un folio con el mensaje: «Una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra es tener impunidad para agredir y calumniar».

«Cronista del sanchismo»

Tras ello, Martínez-Maíllo ha definido a Tezanos como «el cronista del sanchismo» y ha advertido que por ello «sabe mucha cosas», sobre todo de aquellas primarias de 2017 y de la trama PSOE, todavía por esclarecerse.

Previamente, a preguntas de la senadora de Vox, Paloma Gómez, Tezanos ha negado haber recibido instrucciones del Gobierno durante su labor al frente del organismo, al tiempo que ha enmarcado las críticas a su labor en una «estrategia política». «Yo soy absolutamente independiente», ha sostenido.

Sin embargo, a preguntas del PP sobre sus artículos contra dirigentes de la derecha como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que dijo que tiene «escasa entidad intelectual», el director del CIS ha confesado que «no soy independiente, pertenezco al PSOE desde el régimen anterior».

Además, Tezanos ha afirmado que la crítica que se realiza a su gestión en el organismo público no es «científica», sino de «carácter político». «No estamos sesgando», ha remarcado, añadiendo que el CIS ha realizado bajo su mandato la «labor más rigurosa que se puede hacer» a nivel científico.

«El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa», ha destacado.

«Ni el CIS ni Sánchez mienten»

Interrogado también sobre quién miente más, si el CIS que él dirige o el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, Tezanos ha replicado que «ni el CIS ni Sánchez mienten». «Yo no digo mentiras y el Gobierno no miente», ha sentenciado tras reconocer su militancia socialista, es decir, en el principal partido del Ejecutivo, durante décadas.

«He pertenecido al PSOE desde el franquismo, he tenido cárcel y detenciones. Me detuvieron varias veces de madrugada, en mi casa, por pertenecer a una organización política», ha relatado, insistiendo en que «es la primera vez que dependo de un sueldo público» tras su nombramiento a mediados de 2018.

OKDIARIO ha publicado este martes que el presidente del CIS ha percibido por este cargo más de 700.000 euros en concepto de retribución. También ha recibido a través de su negocio privado editorial más de 146.000 euros en subvenciones y contratos del Gobierno de Sánchez.

Al ser preguntado por el incremento presupuestario del CIS en estos años, Tezanos ha defendido que esto se debe a que a los encuestadores se les ha dado un «trabajo fijo». «La esclavitud es muy barata y el sistema anterior que tenía el CIS, unos encuestadores que no tenían ningún tipo de contrato, tenían problemas a veces de salud, etcétera, era impropio de un país serio, de un país civilizado y avanzado. Eso es lo que hemos corregido. Y lo hemos corregido y eso supone un incremento presupuestario», ha esgrimido.