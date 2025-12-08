Koldo afirmó en OKDIARIO que «Sánchez y Salazar» revelaron que Sabiniano aportó 100.000 € a las Primarias

Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos e implicado en la trama que implica a miembros del PSOE por el cobro de mordidas, afirmó en una entrevista exclusiva en OKDIARIO que Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, aportó 100.000 euros para las Primarias que ganó Sánchez en 2017 meses antes de convertirse en presidente del Gobierno.

A la pregunta sobre si Sabiniano Gómez «aportó 100.000 euros» a las Primarias, realizada por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en una entrevista que tuvo lugar justo antes de que Koldo García ingresara en la prisión de Soto del Real, el ex asesor de Ábalos contestó de manera afirmativa.

«Fue lo que yo oí», aseguró Koldo a OKDIARIO, matizando además que en la conversación que escuchó «estaban Pedro Sánchez y Paco Salazar» y que dijeron que el padre de Begoña Gómez, quien se lucraba con negocios de saunas prostíbulo, «iba a aportar 100.000 euros».

«Luego dijeron: ‘Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien’. Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché», se reafirmó Koldo en una entrevista ante la que ha reaccionado el Partido Popular con la citación en la comisión de investigación del Senado de Paco Salazar, por la información que pueda tener de las Primarias del partido socialista que podrían haber sido financiadas de forma ilegal, entre otros, por Sabiniano Gómez.

Salazar, en el centro de la polémica por recibir varias denuncias por acoso sexual de mujeres que trabajaron para él en La Moncloa, ha sido llamado por el PP, donde indican que «protege» a Pedro Sánchez «porque sabe de sus chanchullos». Los populares hacen uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar a una persona de «absoluta confianza» de Sánchez para indagar sobre las Primarias de 2017 en el PSOE.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, señala además a Salazar por tener comportamientos definidos como «intolerables» con mujeres de su entorno profesional en La Moncloa, como presionar para que mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones delante de ellas y, además, cobrar en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama.

El PP ha hecho hincapié en que Salazar formaba parte del núcleo duro de Pedro Sánchez, hasta el punto de ser considerado por la formación azul como el quinto de la Banda del Peugeot. «Paco Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte. Salazar formaba parte del núcleo duro de Sánchez de las primarias: Ábalos, Cerdán, Koldo y Salazar, la famosa banda del Peugeot», han comunicado.

Koldo y las primarias de Sánchez

En la entrevista exclusiva en OKDIARIO, Koldo García afirmó que recibían «dinero de muchísima gente, entre ellos, empresarios», para la financiación de las elecciones primarias del PSOE. En referencia a un potencial límite de las aportaciones, el ex asesor de José Luis Ábalos dijo recordar que eran «ingresos de 300 euros» los que él pedía. «A mi me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: ‘Entrega tú, tú, tú y tú’», añadió, en conversación con este periódico.

Koldo, que reconocía que se pueda entender como «pitufeo» lo realizado en las Primarias, también asumió en la entrevista realizada por Eduardo Inda que se utilizó a inmigrantes sudamericanos, marroquíes y rumanos, simpatizantes y no militantes del PSOE, para confeccionar el entramado.