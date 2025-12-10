Detención de Leire Díez, en directo | La UCO detiene a la ex militante del PSOE imputada por cohecho y tráfico de influencias

La ex militante del PSOE Leire Díez ha sido detenida este miércoles y permanece en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid. Díez, conocida como la fontanera del PSOE, está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias y la detención podría deberse a contratos públicos bajo sospecha.

El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, también ha sido detenido en el marco de la misma operación.

Díez está investigada por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.