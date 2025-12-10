Detención de Leire Díez, en directo | La UCO detiene a la ex militante del PSOE imputada por cohecho y tráfico de influencias
La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha sido detenida por la Guardia Civil
La ex militante del PSOE Leire Díez ha sido detenida este miércoles y permanece en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid. Díez, conocida como la fontanera del PSOE, está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias y la detención podría deberse a contratos públicos bajo sospecha.
El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, también ha sido detenido en el marco de la misma operación.
Díez está investigada por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.
Leire Díez pidió al juez anular el audio en el que dijo que era «mano derecha» de Cerdán
La defensa de la ex militante del PSOE Leire Díez ha solicitado este lunes al juez que excluya del procedimiento varias grabaciones que considera «ilegales», incluida una realizada por el fiscal Ignacio Stampa, en la que Díez se presentaba como «la persona que ha puesto el PSOE» y la «mano derecha» del ex dirigente socialista Santos Cerdán.
El escrito, presentado por la abogada de Díez, denuncia la vulneración de «derechos fundamentales», como el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. La defensa argumenta que estas grabaciones forman parte de una «investigación extraprocesal» iniciada por el fiscal «sin denuncia previa», sin «datos objetivos» de la comisión de un delito y sin «autorización judicial», con el supuesto objetivo de llevar a cabo una investigación prospectiva.
El ex presidente del SEPI y Air Europa
La detención de Vicente Fernández, primer presidente de la SEPI en la era Sánchez, es un golpe directo a la línea de flotación del intervencionismo del Gobierno. Bajo su mandato se autorizaron rescates como el de Air Europa o Plus Ultra o se gestó la forma de participar Talgo. Nombrado por María Jesús Montero, había ocupado varios altos cargos en la Junta de Andalucía socialista, y fue presidente de la SEPI durante prácticamente un año y medio.
Conexión con la empresa de Santos Cerdán
Vicente Fernández Guerrero, además de ex presidente de la SEPI, es directivo de Servinabar 2000 SL, la empresa vinculada a Santos Cerdán que es objeto de investigación por las presuntas comisiones vinculadas a la trama del PSOE. El detenido junto a Díez es arrendatario del piso franco en el que se reunían las cloacas y llegó a Servinabar a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que le trajo de Andalucía para que ocupara uno de los puestos más codiciados de la sociedad.
Leire Díez admitió dos reuniones con Santos Cerdán por documentos del ‘caso Villarejo’ que ella tenía
La ex militante del PSOE, Leire Díez, declaró que se reunió dos veces en 2024 con el ex dirigente socialista Santos Cerdán, porque, en su labor de investigación, tenía documentación del caso Villarejo de la que el partido sería «víctima», si bien precisó que también se reunió con otras formaciones como PP y Vox.
Así lo dijo durante su declaración ante el juez producida el pasado mes de noviembre durante la cual Díez rechazó tener vínculo alguno con la dirección del PSOE ni trabajar para el partido y rechazó conocer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o haberse reunido con el ex ministro José Luis Ábalos o su ex asesor Koldo García.
Leire Díez buscaba las grabaciones del espionaje al suegro de Sánchez: «No sabemos dónde están»
«Espiaron al presidente y el material no sabemos dónde está». Esta confesión de la ex militante y fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset revela que ambos buscaban grabaciones sobre Pedro Sánchez. Las palabras quedan registradas en un audio de más de tres horas de duración que recoge una reunión con el empresario Luis del Rivero y el fiscal Ignacio Stampa.
Durante el encuentro, Díez y Dolset expusieron su inquietud sobre un presunto espionaje al jefe del Ejecutivo. Ambos recopilaron información en pendrives que posteriormente llegó a los juzgados.
«Hay estos diez audios donde cuentan las siete operaciones que están hechas y que están haciendo falsificando cuentas, inventándose noticias. Bueno, toda la retahíla completa con los audios de soporte. Y digo que aquí hay algunos muy importantes, porque entre otras cosas están espiando al presidente del Gobierno y le llenan de micrófonos los negocios de su mujer», explica uno de los interlocutores.
Leire Díez cargó contra Eduardo Inda: «Que Inda no esté en la cárcel es un misterio de la naturaleza»
La ex militante socialista Leire Díez arremetió con dureza contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en una conversación ahora revelada tras incorporarse al sumario por el que se la investiga. «Yo, que Inda no esté en la cárcel es un misterio de la naturaleza», ha manifestado Díez en un audio aportado por un fiscal a la causa que instruye un juez de Plaza Castilla. La afirmación se ha producido en el contexto de una reunión en la que también participaba el empresario Javier Pérez Dolset.
El encuentro, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2025, refleja la tensión existente en el PSOE por tratar de controlar los medios. Díez, que se presentaba como mano derecha de Santos Cerdán, comparaba la situación de Inda con la del famoso delincuente Eleuterio Sánchez el Lute. Ese delincuente fue célebre tras ser condenado por atraco y asesinato y luego fugarse varias veces. «Es como el Lute cantando en un karaoke a las doce de la noche. Es que es acojonante», ha señalado la ex militante socialista que ahora dice ser periodista de investigación y fue entrevistada por OKDIARIO en junio.
Vínculo con el ‘caso Koldo’
Leire Díez y Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, adjudicaron durante su gestión en Correos contratos por casi dos millones de euros a Sortis Telecomunicaciones entre 2021 y 2023. Esta empresa, presidida por Israel Pilar, es considerada clave en el caso Koldo y está siendo investigada por el Tribunal Supremo como «primer eslabón» de una organización criminal que utilizaba influencias ministeriales para obtener contratos públicos. Los encargos generaron polémica desde el inicio debido a los vínculos de Sortis con Panamá, territorio de baja fiscalidad, y por sus antecedentes en la trama de corrupción de Odebrecht.
Las investigaciones revelan que José Luis Ábalos mintió al Tribunal Supremo al negar conocer a Israel Pilar, contradicción evidenciada por fotografías que los muestran juntos en el Ministerio de Transportes. Según la declaración de Víctor de Aldama, Pilar pagó presuntamente comisiones en efectivo a Koldo García y suscribió contratos para encubrir estos pagos durante la pandemia.
La facturación de Sortis creció significativamente durante estos años, pasando de 5,7 a 7,6 millones de euros. La llegada de Pedro Saura a la presidencia de Correos en diciembre de 2023 supuso el fin inmediato de las relaciones con Sortis y la salida de Leire Díez, evidenciando la existencia de una red que convirtió a Correos en pieza clave de una trama que alcanzaba los más altos niveles del Gobierno socialista.
Por qué llaman ‘fontanera’ a Leire Díez
El apodo de «fontanera» del PSOE no es casual ni peyorativo en el caso de Leire Díez. En los círculos políticos, este término se utiliza para describir a aquellas personas que se encargan de «arreglar las tuberías» del partido, es decir, resolver los problemas internos, gestionar las crisis y mantener la cohesión organizativa.
Díez ha ganado esta denominación por su habilidad para solucionar conflictos internos, mediar entre diferentes corrientes del partido y mantener la disciplina organizativa. Su trabajo, aunque poco visible públicamente, es fundamental para el funcionamiento del aparato socialista.
¿De qué conoce Leire Díez a Santos Cerdán y a Pedro Sánchez?
La relación profesional entre Leire Díez y Santos Cerdán se remonta a varios años atrás, pero se intensificó cuando este último fue nombrado secretario de Organización del PSOE. Desde entonces, Díez se ha convertido en su brazo ejecutor y en la persona encargada de implementar las directrices organizativas que emanan de la secretaría. Con respecto a Pedro Sánchez, Leire Díez asegura que «no ha mantenido relación» más allá de algunas fotos públicas en algunos actos.
Su papel resulta fundamental en la gestión del día a día del aparato del partido. Se encarga de coordinar las diferentes federaciones territoriales, supervisar los procesos internos de selección de candidatos y, especialmente, de mantener la cohesión interna en momentos de tensión política.
¿Quién es Leire Díez?
La figura de Leire Díez Castro, la fontanera de Ferraz, ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos dentro del entramado socialista tras haber impulsado una operación contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Natural de Portugalete (Vizcaya), Díez ha desarrollado toda su carrera profesional vinculada al ámbito político y organizativo del Partido Socialista.
La fontanera del PSOE, Leire Díez, se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), una formación que le permitió desempeñarse como periodista y ocupar distintos cargos en empresas públicas como Enusa y Correos. También ejerció de concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015.
Su entrada en las filas socialistas se produjo a finales de los años 90, cuando comenzó como militante de base en las juventudes socialistas vascas. Desde entonces, ha ido escalando posiciones dentro de la estructura orgánica del partido, siempre manteniendo un perfil bajo.
Detenido el ex presidente del SEPI
El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, también ha sido detenido en el marco de la misma operación.
Díez está investigada por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.
Leire Díez, detenida
La conocida como fontanera del PSOE ha sido detenida hoy y permanece en estos momentos en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid).
El PSOE dice que Leire Díez no es militante del partido y pide respeto a la justicia
Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha dicho que la fontanera socialista Leire Díez, detenida por la Guardia Civil este miércoles, ya no es militante del partido. La portavoz del PSOE ha pedido respeto a la justicia después de que la ex militante haya sido detenida en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.
La noticia de la detención de Díez se ha conocido al mimo tiempo que se celebraba el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que se encontraba Mínguez. La portavoz socialista ha mostrado «respeto absoluto al trabajo» de la Guardia Civil. Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), también ha sido detenido en el marco de la misma investigación.
Las dos detenciones las ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, englobadas en la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, junto con la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias del caso aún se encuentran bajo secreto de sumario.