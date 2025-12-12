El portavoz del Consell señala a Pilar Bernabé por el ‘caso Salazar’: «Debe ser destituida de inmediato»

El conseller Miguel Barrachina, portavoz del Gobierno valenciano, ha señalado este jueves a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Secretaria de Igualdad del Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, en relación al denominado caso Salazar: «Es imposible que haya estado meses presuntamente encubriendo los abusos y el acoso de sus compañeros socialistas a sus compañeras socialistas. Debe ser destituida de inmediato». Miguel Barrachina, además, ha afirmado que la actual secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró, «debe aportar a la fiscalía y colaborar con la justicia en todo aquello que ella sabe y calla».

Miguel Barrachina ha efectuado estas manifestaciones en su comparecencia tras el Pleno del Ejecutivo valenciano, celebrado este viernes en Valencia. Lo ha hecho tras ser preguntado acerca de una valoración de Rebeca Torró sobre el informe interno del PSOE sobre Paco Salazar, que tal como ha publicado OKDIARIO, protege al que fuera estrecho colaborador de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. El documento, declarado como «confidencial» y del que apenas se conocen algunos detalles, reconoce que las denuncias de las víctimas son «verosímiles», pero que el órgano contra el acoso del partido no las puede acreditar.

El caso Salazar tiene su origen en las denuncias de trabajadoras del propio Partido Socialista por el presunto presunto acoso al que supuestamente las sometía Francisco Salazar, ex alto cargo del propio PSOE y de Moncloa.

Este caso afecta de lleno a dos dirigentes socialistas valencianas, que son Rebeca Torró y Pilar Bernabé. Ambas, las números 2 y 5 del organigrama de la dirección federal de Pedro Sánchez. Torró es secretaria de Organización. Y Pilar Bernabé es responsable de Igualdad. Y, por ello, a quien más afecta el caso. Hasta el punto, que el PP, tanto en las Cortes Valencianas como en el Ayuntamiento de Valencia reclamará a Sánchez que la eche como delegada del Gobierno.

Tal como también ha publicado OKDIARIO, la formación socialista ha admitido en su informe que las denuncias presentadas por las mujeres que trabajaron bajo las órdenes de Salazar son «procedentes». Sin embargo, el documento del PSOE considera que este tipo de comportamientos sólo es «una falta». Si bien en la rueda de prensa de este viernes en la sede nacional del partido en Ferraz, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha matizado que «su conducta supone una falta muy grave prevista en los Estatutos Federales y contraria al código de conducta de nuestro partido».

Miguel Barrachina ha destacado que: «Rebeca Torró ha dicho algo realmente preocupante: que van a dar asistencia psicológica a sus compañeras socialistas, acosadas por sus compañeros socialistas. Y, lógicamente, esto no se puede quedar así. La responsable nacional de Igualdad del PSOE y número 4 del PSOE, Pilar Bernabé, debe ser destituida de inmediato».

Barrachina ha argumentado a este respecto que: «Es imposible que una responsable nacional de Igualdad, llamada Pilar Bernabé, que ha visto cómo se cerraban aquí, por parte del Gobierno socialista, con su complicidad, juzgados de violencia, de atención a la mujer, que ha visto cómo los dispositivos que tenían que salvar vidas de mujeres acosadas y que han padecido violencia no hayan funcionado. Que ha visto, además, cómo sus compañeros de partido y conmilitones, elegían a las prostitutas en catálogos y colonizaban las empresas públicas, también las que están trabajando en la DANA, con sobrinas. Es imposible que, además de todo eso, haya estado meses presuntamente encubriendo los abusos y el acoso de sus compañeros socialistas a sus compañeras socialistas. Debe ser destituida de inmediato».