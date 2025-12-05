El PP pide el cese de Bernabé por silenciar el ‘caso Salazar’ como secretaria de Igualdad del PSOE

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes una iniciativa en las Cortes Valencianas en la que solicita al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez la inmediata destitución de la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, «por su actitud negligente al no proteger a las víctimas en el caso de Francisco Salazar». El PP entiende que la de Pilar Bernabé ha sido una conducta «impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no de tratar de silenciar las denuncias».

La presentación de esta propuesta parlamentaria exige su tramitación y presentación ante el Pleno, por lo que, previsiblemente, los socialistas valencianos tendrán que retratarse con su voto acerca de si aceptan o no reclamar a Sánchez la dimisión de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno por el caso Salazar. Ese voto, en último término, corresponde decidirlo al partido, al PSPV, cuya máxima representante es la ministra Diana Morant.

El caso Salazar tiene su origen en las denuncias de trabajadoras del propio partido por el presunto presunto acoso al que supuestamente las sometía Francisco Salazar, ex alto cargo del propio PSOE y de Moncloa. Este caso afecta de lleno a dos dirigentes socialistas valencianas, que son Rebeca Torró y Pilar Bernabé. Ambas, las números 2 y 5 del organigrama de la dirección federal de Pedro Sánchez. Torró es secretaria de Organización. Y Pilar Bernabé es responsable de Igualdad. Y, por ello, a quien más afecta el caso.

Este viernes, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha advertido de que se trata de un tema «muy grave, con responsabilidades políticas de primer nivel en el intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Salazar». Para Pastor no hay duda: «Pilar Bernabé debe dimitir ya».

Fernando Pastor ha destacado que el escándalo «desatado a consecuencia de las denuncias presentadas por dos trabajadoras de Moncloa contra el ex asesor Francisco Salazar, al que acusan de comportamientos machistas y acoso sexual, ha puesto de manifiesto la mala gestión realizada por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, así como también la secretaria de Igualdad en la dirección federal del PSOE, Pilar Bernabé».

Fernando Pastor ha recordado que los testimonios de las trabajadoras afectadas «comunicados de forma anónima a través del canal interno del partido, se borraron entre finales de octubre y principios de noviembre sin que nadie hubiera contactado con las víctimas».

El portavoz popular en las Cortes Valencianas ha calificado de «increíble» que el PSOE de Pedro Sánchez «siga evitando trasladar a fiscalía las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar». Ha recordado también que las denunciantes «han manifestado sentirse desamparadas al no recibir acompañamiento psicológico, jurídico ni seguimiento por parte del partido».