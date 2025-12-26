Mujeres con cáncer de mama cruzan la Serra de Mallorca para enseñar a afrontar el miedo y la enfermedad

Ocho mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, de procedencia diversa, diferentes edades y que no se conocían entre sí protagonizan el documental Sacar pecho, que ha sido presentado a los Premios Goya. El documental recoge la travesía de varios días que las ocho mujeres realizan por la sierra norte de Mallorca, la Serra de Tramuntana, que cruzan de extremo a extremo. Durante la larga excursión van contando sus vivencias, sus miedos, cómo les detectaron el cáncer, cómo encajaron la noticia, cómo les ha afectado en su entorno familiar y social y cómo intentan afrontar la enfermedad.

Sacar pecho es mucho más que un documental, es una lección magistral para los enfermos de cáncer, sus familiares y amigos, para la comunidad médica, para los psicólogos especialistas en pacientes oncológicos y para la sociedad en general.

¿Qué sienten en su interior las personas con cáncer? ¿Cómo pueden afrontar la enfermedad? ¿Cómo convivir con el miedo? ¿Cómo deben conectar los especialistas en oncología con sus pacientes? Son todo preguntas a las que da respuesta Sacar pecho.

La travesía de la espectacular Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una ruta difícil y cansada, con subidas y bajadas, zonas llanas y ascensos a elevadas cimas. Todo ello se convierte en una metáfora del camino por la vida de los pacientes de cáncer. Para todas ellas y todo el equipo técnico y de producción del documental el drama fue el fallecimiento de una de las protagonistas, Mari Pau Ramis, un mes después del estreno.

La idea del documental nació en el Hospital de Inca y fue lanzada por los doctores Valero Corazza (cirujano) y Antònia Perelló (oncóloga de las ocho protagonistas) y Mónica Martí (psico oncóloga) con la participación de la Fundación SOLTI y la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer. Ha sido dirigido por Álex Rodríguez y Rubén Capilla y producido por Mar Comín, Mar Puigserver y Virginia Galiano de la Puente.

Mar Comín, además de productora, es una de las protagonistas junto a Ana Rey, Eva Santamaria, Isabel Bordoy, Joana Cladera, Leyre Núñez, Mari Pau Ramis y Sherriellane Pascua. El equipo técnico del rodaje del documental lo integraron Bibiana Guarch Llop, Esther Costa Díaz, Pascual Cervera y Rubén Capilla Vidal.

Estos son los testimonios ofrecidos a OKDIARIO por las protagonistas del documental Sacar pecho.

PREGUNTA.-Los que hemos hecho la travesía de la Serra de Tramuntana sabemos que es algo bastante duro y diverso, con algunos tramos llanos fáciles de cubrir pero también con muchas subidas, cimas, valles y descensos difíciles. Y al final, sediento y cansado, la enorme satisfacción de llegar a la meta. ¿Cómo han vivido ustedes, ocho enfermas de cáncer de mama, esta travesía?

ISABEL BORDOY (PACIENTE).-Bueno, también con mucha dificultad y además, yo tenía unos cuantos años más que las demás y estaba lesionada, o sea que me fue bastante difícil. Pero bueno, esto de las subidas, las bajadas y las dificultades, creo que se refleja en el documental. Es una metáfora de la vida y como metáfora lo hemos vivido todas.

P.-¿Se conocían ustedes antes de rodar el documental?

JOANA CLADERA (PACIENTE).-Antes del documental no nos conocíamos. La única cosa que teníamos en común fue que éramos todas pacientes de la doctora Antònia Perelló y enfermas de cáncer de pecho.

P.-¿Cuáles han sido los objetivos del documental Sacar pecho. ¿Se han cumplido?

SHERRYELLANE PASCUA (PACIENTE).-Sí. Creo que se han cumplido. Ha sido algo muy terapéutico para mí y creo que también para todas las chichas que hemos protagonizado el documental. El objetivo era mandar una mensaje a todas las enfermas de cáncer de mama: que no están solas, que tienen apoyo y que hay que seguir viviendo con valor y valentía.

Una herramienta terapéutica

P.-¿Desde el punto médico, era necesario este documental?

ANTÒNIA PERELLÓ (ONCÓLOGA).-Bueno, yo creo que este documental era muy necesario porque no existía ningún documental así, protagonizado por pacientes con cáncer en general. Creo que va a ser una herramienta terapéutica. Yo creo que todavía no hemos explotado su potencial. Estamos súper orgullosos con el resultado del trabajo. Es súper bonito, pero creo que tiene que llegar más lejos, tiene que conocerse en más sitios, no sólo de Mallorca o España, sino más allá de las fronteras. Y creo que va a ser una herramienta terapéutica muy buena para pacientes de cáncer, para familiares… También para que el personal sanitario pueda empatizar con el paciente y para humanizar la medicina en los momentos que vivimos. Bueno, vivimos en una sociedad donde todos tenemos mucho trabajo, donde tenemos muy poco tiempo, muy poco tiempo para las consultas. Todos los médicos tenemos muchos pacientes y durante la consulta sólo te da tiempo a centrarte en preguntar ¿cómo estás? ¿cómo va tu dolor? ¿qué tratamiento necesitas? Pero es difícil en ese poco tiempo que tenemos ponernos en el lugar del paciente.

P.-¿Qué más aporta el documental a los enfermos de cáncer?

DOCTORA PERELLÓ.-Cuando ves el documental te das cuenta de que cualquier cosa, cualquier gesto que puedas hacer, es importante para ellas y yo creo que eso nos puede hacer mejores médicos. También es como un llamamiento de la necesidad de que haya más psico oncólogos en los hospitales. Hay muchos hospitales que todavía no tienen. Entonces es una necesidad y creo que aquí el documental también puede abrir la luz. Que los gestores que vean la necesidad que que tienen las pacientes, no sólo de que les tratemos su enfermedad, sino que les ayudemos a llevar su enfermedad.

P.-Como psicóloga especialista en atender a personas con cáncer, ¿cómo cree que el que documental Sacar pecho puede ayudar a los enfermos y sus familiares?

MÓNICA MARTÍ (PSICO ONCÓLOGA).-Bueno, un objetivo era que el documental fuera una herramienta terapéutica y de hecho creo que lo hemos conseguido. Se está viendo ya el resultado porque de hecho desde el momento del estreno y por el hecho de que haya salido en diferentes plataformas, estamos teniendo muchísimo feedback, algo muy positivo y tanto para pacientes como familiares que nos están comentando que sí, que está siendo para ellos una herramienta muy útil en el sentido de que se sienten identificados con las pacientes. Ellas mismas, las protagonistas, lo comentan en el documental. Hay aspectos que uno lleva en silencio durante todo el proceso de enfermedad, a lo mejor para proteger a la familia o por no generar más bola. Sufren la situación sin hacerlo extensivo a sus familiares. Y yo creo que esto ha hecho como que se abra una nueva ventana y que los familiares entiendan muy bien aspectos que a lo mejor durante el proceso de enfermedad las pacientes no se han atrevido o no han querido o no han podido expresar.

P.-Según la Real Academia, sacar pecho significa mostrar orgullo,

valentía o desafío ante una situación y actuar con decisión y valor ante las

dificultades. ¿Es esto lo que refleja el documental?

MÓNICA.-Absolutamente, pero con un matiz importante. En psico oncología huimos de la idea de que el paciente es un guerrero que tiene que ganar una batalla. El documental no va de valentía o desafío sino de aceptación y resiliencia. Sacar pecho, en el contexto de la enfermedad, significa enfrentarse a la dureza de la subida a esa montaña que se les planta de manera repentina y sin haber elegido dicha opción, de la capacidad de aceptación, de abrazar la propia vulnerabilidad y de seguir caminando a pesar el miedo. No con el miedo, sino de la mano de él. Sí que hay que afrontar la enfermedad, sí que evidentemente hay que tener una cierta fortaleza y hay que enfrentarse a la situación, pero siempre con el apoyo de profesionales, con el acompañamiento de todo el equipo médico y con el apoyo también por parte de familia, apoyo social, etcétera.

P.-¿Creen que ha sido una gran terapia para ustedes mismas y sus familiares la experiencia de atravesar la Serra de Tramuntana y filmar el documental?

ISABEL-Yo creo que en el documental decía que lo importante es vivir y vivir, vivir y vivir, no sobrevivir. Y yo creo que esto es la clave no solamente para nosotras que somos enfermas de cáncer, sino para todo el mundo.

¿Cómo vivir con cáncer de mama?

P.-¿Cómo fue la convivencia entre ustedes durante la travesía de la Serra de Tramuntana?

JOANA CLADERA.-Al principio, al no conocernos se podía esperar cualquier cosa. No sabías muy bien cómo iba a ir todo esto, pero todo surgió de una forma muy espontánea, con mucha confianza. Entonces la convivencia fue fantástica, sin tapujos, sin juzgar y sintiéndonos siempre libres de decir y hacer lo que pensábamos en todo momento.

P.-¿Rodar el documental ha sido una gran ayuda para sobrellevar mejor la enfermedad?

ANA.-Yo creo que sí. En mi caso particular ha sido una catarsis emocional. Después de nueve años sosteniendo toda la emocionalidad que tenía tapada, que tenía miedo a mostrar, ellas la abrazaron y la comprendieron. Y fue su forma de decir estoy aquí, no, todo está bien. Yo siempre hago una analogía que es entrar en el pozo poco a poco. Que te vas resbalando poquito a poquito. Y me di cuenta cuando acabó el documental de lo mucho que había significado para mí y lo sanador que fue entrar en el pozo, bajar y… Y siempre hablo de las linternas de buena calidad. Las de mis compañeras eran de buena calidad. Luego se te cuela alguna que piensas que no es de buena calidad. Quiero decir que luego de repente estás ahí en el hoyo y se apaga la linterna, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes el resto. Y también te das cuenta de que la luz realmente la tienes dentro de ti. Y todo este aprendizaje y todo lo que me han enseñado ha sido un auténtico regalo, ha sido transformador, ha sido que todos los pensamientos que tenía latentes en mi tomaran acción y que mi vida ahora sea, pues que yo sea más Ana Rey. Y esto lo puedo decir con una sonrisa y desde el agradecimiento y lo diré una y mil veces.

Las relaciones con la familia y los amigos

P.-¿Qué es lo más duro para una persona con cáncer: el dolor, el miedo, las relaciones con la familia, las cicatrices, la quimio, las comidas prohibidas?

ANA.-Esta experiencia ha sido brutal. Las comidas prohibidas es lo que menos me preocupaba en ese momento, la verdad. A ver, realmente pienso que lo que pensaba y los pensamientos intrusivos que tenía eran porque entras en un modo automático y no te permites salir porque la situación es tan desgarradora… En el caso que estaba yo viviendo, que estaba activado el modo automático, venían estos pensamientos intrusivos y decías ostras, ¿y si me muero? ¿Y mi hijo? ¿Qué legado le dejo? ¿Qué legado le dejo como madre? ¿Esta es la versión que realmente quería dejarle? ¿Cómo va a recordar a su madre? Entonces para mí fue un antes y un después. Totalmente. Luego el tema de las quimios. Pues fue muy duro. En mi caso los tratamientos fueron devastadores. En mi caso particular fue durante el embarazo y luego tuve que tener al bebé y seguir con la quimio.

P.-¿Y el dolor? ¿Y las relaciones con la familia?

ANA.-Yo tuve mucho dolor y siempre hablo de que cuando una tiene la gripe, pues no puede estar contenta, no puede ser positiva. ¿Qué podría decir en esos momentos tan duros? No son los tratamientos en sí, sino cómo te afecta a nivel emocional, que ya no quieres continuar porque tienes muchísimo dolor. ¿Entiendes? Entonces, hay que comprender esto. Y que tu red afectiva crees que tiene que estar a tu lado y a lo mejor no pueda estar a la altura porque ni siquiera eres capaz de poder verbalizar lo que necesitas. Y no, y no, y ni lo sabes tú, pero lo intentas. Y cuando lo intentas y te atreves, no sientes ese acompañamiento. Eso es lo peor de todo. El acompañamiento de las personas que realmente querías que estuvieran a tu lado. Cuando le estás diciendo por favor, quédate esta tarde conmigo y dicen que no tienen tiempo. Bueno, no sé, siempre hablo de la fugacidad de la vida. Y yo soy muy intensa. Bueno, se puede ver claramente. Tú me das un micro y yo te genero todo el contenido que quieras.

P.-A la doctora Perelló: ¿el documental ha sido de vital importancia para los enfermos de cáncer de mama o para todos los enfermos de cáncer y sus familiares? ¿Y para la comunidad médica?

DOCTORA PERELLÓ.-Claro. Yo siempre digo que no es lo mismo estar en una parte de la mesa que la otra. Yo he tratado a muchas pacientes con cáncer, pero de momento no lo he vivido en propia persona. Entonces, yo creo que duro es todo. O sea, es lo que ha comentado ahora Ana. Nadie se va a poner contento por tener un cáncer y de hecho lo primero que hace una paciente muchas veces es que se ponen a llorar y entonces dices fenomenal, que está llorando. O sea. La que te preocupa es la que no se pone a llorar porque dices que no está entendiendo lo que le pasa. Entonces creo que es una situación grave porque tiene peligro, o sea, temes por tu vida. Y el momento más duro, pues entiendo que depende un poco de las circunstancias de cada uno. No es lo mismo que te diagnostiquen un cáncer embarazada o que te diagnostiquen un cáncer con 85 años, que tienes tu vida un poco resuelta y que ya entiendes que estás llegando al final. Entonces creo que la situación debe ser dependiendo de cada persona, dependiendo de tu momento, dependiendo de tu pronóstico. Tampoco es lo mismo que te digan que tienes un cáncer que han cogido muy a tiempo y que vas a pasar una mala época o no -hoy en día con con los tratamientos que tenemos a veces no hay que pasar una mala época- o que tengas un cáncer en una enfermedad metastásica que vas a necesitar tratamiento el resto de tu vida.

La función del psicólogo

P.-¿Cuál es la función de un psicólogo/a a la hora de atender a un enfermo de

cáncer?

MÓNICA.-Dicho de manera muy gráfica y resumida podríamos decir que el oncólogo trata la enfermedad mientras que el psico oncólogo trata a la persona que tiene la enfermedad. Trabajamos conjuntamente, y me enorgullece decir que en la mayoría de los hospitales ya existen equipos multidisciplinares donde se aborda no tan sólo la enfermedad, sino a la persona que tiene la enfermedad en cada una de las fases de la misma. En concreto, la figura del psico oncólogo es básicamente la del acompañamiento emocional a lo largo de todo el proceso. Desde la fase de aceptación del diagnostico, la adherencia al tratamiento, el manejo de síntomas, la gestión emocional, problemas de autoestima o imagen corporal, ayuda en la comunicación de pareja, familiar o social, reincorporación laboral… En definitiva, ayudar al paciente a vivir la enfermedad con una buena calidad de vida en el caso de supervivencia o soporte en el final de vida y manejo del duelo si es el caso.

P.-En la parte central del documental se ve como una de ustedes resbala y cae al suelo. De inmediato se vuelcan en ayudarla a levantarse y todo entre mucho cariño y ternura pero también entre muchas risas. ¿Creen que esta secuencia refleja en parte la filosofía del documental?

JOANA.-Yo creo que la filosofía del documental está en en lo que hemos comentado, que es una herramienta terapéutica. Es verdad que entre nosotras se ha establecido un vínculo muy importante y que nuestra herramienta también somos nosotras mismas. Entonces, cuando cae una estamos ahí todas para ayudar. Se puede hacer el símil y hacerlo extensivo al documental, pero creo que el documental es algo más, que representa algo más que eso, representa la forma en que nos comunicamos, la forma en que podemos expresar situaciones y sentimientos que de otra forma no hemos expresado durante nuestra experiencia en nuestra etapa con el cáncer y mostrar esas partes que o no queremos mostrar o no se ven o no queremos que se vean.

P.-¿El cáncer aísla a una persona de su entorno familiar y social?

ISABEL.-Esto es muy personal. A mi no me gusta que me vean abajo y baja de moral y entonces prefiero estar sola y hay que respetar esto. La familia a veces quiere acompañar demasiado y no, a una hay que dejarle un poco su espacio para precisamente esto, digerir todo lo que te está pasando.

P.-¿Esperaban el tremendo éxito que está cosechando Sacar pecho?

LEYRE.-No, nunca esperamos este éxito. Pensábamos que iba a ser un documental que se iba a quedar a nivel de aquí, de las Islas Baleares, a nivel clínico, y para nada esperábamos llegar al Congreso de los Diputados, por ejemplo. Y estamos muy orgullosas de que haya llegado hasta donde ha llegado.

P.-A SHERRYELLAN: Dice en el documental que uno de los momentos duros del cáncer es estar en la sala esperando los resultados y que aprovecha este momento para rezar el rosario.

SHERRYELLAN.-Sí, sí. Siempre llevo una rosario porque me da mucha fe, me da mucho apoyo. A veces no lo entendemos pero la fe te da mucha fuerza. No sé de dónde sale esta fuerza. Tengo fe y esto me da mucho apoyo, me da muchas más ganas de luchar, ganas para seguir adelante, para ser más positiva en en la vida.

‘Sacar pecho’ en los Goya

P.-Ahora a por el Premio Goya. ¿Tienen esperanzas de conseguirlo?

ANA.-Bueno. Hay que ver hasta dónde hemos llegado. Creo que es inimaginable todo lo que hemos hecho, el impacto social que ha tenido. Bueno, a mí me encantaría que fuéramos nominadas para el Goya, ya estamos inscritos. Ya es un paso. Pero bueno, ¿si tengo esperanzas? pues no lo sé. Qué quieres que te diga, me parece un poco complicado, pero yo soy muy positiva. ¿Y por qué no? Si es maravilloso. Este documental es precioso. Es real. No hay tomas repetidos. Sale la verdadera emocionalidad. Si es una joya. Y es que es así. Yo cada vez que lo veo me emociono. Lo he visto un montón de veces y lloro y pienso: ¡que maravilla! Al final es un documental, pero es una pieza hecha con amor y se nota y se transmite. Y por eso toca los corazoncitos de la audiencia, de la gente que se conecta. ¿Entonces qué? Pues sí. ¿Por qué no va a llegar a los Goya? Claro que sí.

P.-¿Cómo se han portado durante el rodaje las protagonistas del documental?

DOCTORA PERELLÓ.-Yo creo que las expectativas que teníamos en las protagonistas se han multiplicado por 50.000. Ninguno de nosotras sabía lo que iba a pasar ahí. Yo creo que ellas lo han dado todo, todas lo han dado todo, se abrieron, explicaron todo súper bien, nunca dijeron que no… Dormían en allí, en medio de la nada, hacía frío. No hubo quejas. O sea, yo creo que otras personas nos hubieran dicho yo me voy de aquí. No es que se hayan portado bien, es que han superado todas las expectativas. Basta preguntar a los directores. Pero estoy segura es que las actrices profesionales no son como ellas.

P.-¿Cuánta gente ha formado el equipo para rodar el documental?

LEYRE NÚÑEZ.-Bueno, allí había gente de maquillaje de la productora, había gente que nos alimentaba, las guionistas, un guía, iluminación, técnicos de sonido, cámaras, gente con drones. También los directores, el director de fotografía, asistentes, la profesora de yoga… Y había burritos y animalitos varios, jajaja.

P.-¿Han conseguido vencer el miedo o simplemente se trataba de aprender a convivir con el miedo?

ANA REY.-Yo creo que este tema es parte del eje del documental y queda bien reflejado que no puedes ir contra el miedo, que tienes que cogerle de la mano, lo dice la compañera Eva. Y esa frase creo que es muy potente y resume bastante la esencia del documental, que no se puede ir contra el miedo. Tienes que hacerte amiguito aunque esté ahí, que se asoma y por mucho que tú no quieras mirarlo, tienes que mirarlo y hacerte con él, tener la relación más sana posible con ese miedo y caminar hacia adelante con él. Que de todo se aprende.