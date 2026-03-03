Vox registra una iniciativa para ilegalizar a Bildu: «Sus vínculos con ETA son evidentes»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha anunciado este martes que su partido ha registrado una iniciativa para que la Cámara debata activar el proceso de ilegalización de EH Bildu por los «evidentes vínculos» que tiene la coalición abertzale con la banda terrorista ETA.

«La democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política. Los herederos de ETA son el principal sustento de este Gobierno, y el PSOE hoy le debe estar donde está a los complices de los más de 300 atentados terroristas que hay sin resolver», ha afirmado Millán.

«Además de vulnerar la ley de partidos políticos, los vinculos entre Bildu y ETA son evidentes. Bildu ha tenido y tiene a miembros imputados o condenados por terrorismo o delitos relacionados, sumando cientos de años de condena juntos. En definitiva, una serie de circunstancias que encajan perfectamente en los motivos de ilegalización de partidos», ha subrayado la portavoz de Vox en el Congreso.

En esta iniciativa, Vox también solicita que se impulsen las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que los condenados por terrorismo cumplan «íntegramente» sus penas, el fin de las «políticas de cesión al separatismo», la investigación de los crímenes de ETA pendientes de resolver y «promover la búsqueda y puesta a disposición judicial de los prófugos de la justicia pertenecientes a la banda».

«No basta con que se haya dejado de matar ni basta con que aquellas personas condenadas renunciaran a estar en las listas», ha sentenciado, antes de anticipar que acusarán a Vox de «muchas cosas» por esta iniciativa y dejar claro que ellos no van a mirar hacia «otro lado» ante la evidencia de una «victoria de facto del terrorismo sobre los españoles». «Ni olvido ni perdón frente a los terroristas que tanto daño han causado a tantas familias españolas», ha sentenciado.

Por último, la portavoz de Vox ha admitido que «les gustaría que el PP también compartiera esta visión», pero no ha especificado si será una de sus exigencias para un eventual pacto de gobierno con los ‘populares’ a nivel nacional.

Según la Ley de Partidos, el proceso de ilegalización sólo lo pueden iniciar el Gobierno o el Ministerio Fiscal y la decisión final compete al Tribunal Supremo. El Parlamento únicamente puede instar al Gobierno a que inicie ese procedimiento.