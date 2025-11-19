Pepa Millán advierte al Gobierno: «Sólo el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA y a Marruecos»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de Sánchez de traicionar los intereses de los españoles. «Ustedes no tienen nada de lo que presumir, nada de lo que celebrar y mucho por lo que preocuparse», ha esgrimido. Para Millán, sólo el tiempo «dirá qué le debe el PSOE a ETA y qué le debe a Marruecos».

Desde su escaño en el Congreso, la portavoz del grupo que lidera Santiago Abascal no ha ahorrado en descalificativos hacia lo que, a su juicio, ha sido el paso de los de Sánchez por el Ejecutivo. Millán, que les ha acusado de haber cambiado el sistema democrático, les ha reprendido también porque hayan hecho del «Estado de derecho» un «Estado de privilegios al servicio de una casta política corrupta».

Durante una tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Vox ha señalado que en lo que va de legislatura el Ejecutivo se haya dedicado a «deslegitimar» incluso y de manera «permanentemente» a la monarquía «con sus infames leyes de memoria democrática». A ello, ha advertido dirigiéndose a la bancada socialista que será la historia la que determine el capítulo «exacto» en el que se encuentra el país.

Al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reprendido incluso amenazándole con que, «lo que es seguro es que usted ocupará las líneas más negras» de la historia «con su Gobierno traidor». Uno que, para Vox, si bien hace 25 años «lloraba el asesinato de uno de sus compañeros y hoy pacta con sus verdugos».

«Sólo el tiempo dirá que el debe el PSOE a ETA, qué le debe a Marruecos. Usted no tienen nada de lo que presumir, nada que celebrar y mucho por lo que preocuparse», ha sentenciado.

Para Pepa Millán el Gobierno ha convertido la legislatura en el «culmen» de un «proceso de desintegración nacional». A ello, ha sumado que se hayan cumplido dos años de Gobierno -siete en total desde que el presidente Pedro Sánchez llegara a La Moncloa- en los que ha acusado que los únicos avances hayan sido los de sus bolsillos. «Ustedes están celebrando dos años de avances de sus bolsillos, de compromisos con los delincuentes y de políticas que únicamente sirven para mantenerse en La Moncloa», ha señalado.

«Los españoles vivimos en el régimen del PSOE desde que el embajador de Maduro», ha señalado en alusiones al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, que se hico con el poder en el año 2004. Desde ese instante, ha señalado la portavoz de Vox, «vivimos en una crisis permanente sin que los jóvenes de mi generación hayan conocido nunca un horizonte de bonanza».

«Ustedes imponían la agenda y otros se dedicaban a cuadrar el excel, a comprar la mercancía ideológica y a desaprovechar una mayoría absoluta mientras todos pactaban con el separatismo», ha dicho Millán. Para ella, el resultado ha sido llegar a una España de 2025 «traicionada», «llena de trabajadores que han dedicado toda una vida a levantar las mismas instituciones que hoy el PSOE utiliza para su propio beneficio».