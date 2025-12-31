Supermercados abiertos en Nochevieja en Madrid: horario y a qué hora cierran Mercadona, Alcampo, Lidl, Dia…

Por fin ha llegado el 31 de diciembre, día en el que despedimos el año y aunque seguramente ya lo tendrás todo a punto para celebrar esta noche acompañado de los tuyos, puede que todavía te quede algo por comprar en el supermercado. Tal vez sean las uvas, algo más de turrón o el plato preparado que encargaste, pero debes tener en cuenta que en días como este, y como ya pasara en Nochebuena, lo normal es que las tiendas cierren antes, de modo que toma nota porque hacemos ahora un repaso a los cuáles son los supermercados abiertos en Nochevieja en Madrid con su horario y a qué hora cierran Mercadona, Alcampo, Lidl, o Dia.

Para evitar sorpresas, conviene tener claro qué cadenas abren, hasta qué hora y qué margen real queda antes de que los empleados bajen la persiana para irse también a preparar su propia Nochevieja. En Madrid, casi todos los supermercados se ponen de acuerdo en lo esencial: la mañana funciona con normalidad, pero la tarde se reduce bastante y los cierres llegan mucho antes de lo habitual. Aun así, cada cadena tiene su propio criterio y, dentro de ellas, algunas tiendas pueden ajustar unos minutos arriba o abajo según su ubicación. Por eso siempre es útil revisar la información general y después, si se tiene alguna tienda favorita, confirmarlo a través de la web. Pero ahora esta guía te servirá para que te hagas una idea bastante precisa de lo que cabe esperar hoy. Además, este año se repite un patrón claro que ya vimos el 24 de diciembre: Mercadona, Lidl y Alcampo han optado por un horario prácticamente calcado al de Nochebuena, lo que facilita mucho planificarse. DIA, en cambio, mantiene su variedad habitual entre tiendas propias y franquicias. Y Carrefour, que suele tener horarios más amplios dependiendo del centro comercial donde esté situado, también recorta, aunque no todas sus tiendas lo hacen exactamente a la misma hora.

En cualquier caso, hoy es el último cartucho antes del festivo del 1 de enero, cuando prácticamente todo el comercio alimentario estará cerrado. Con ese contexto en mente, vamos al detalle. Aquí repasamos qué supermercados están abiertos en Nochevieja en Madrid, cuál es el horario real que aplican hoy y qué debes tener en cuenta si te toca salir a por esa compra de última hora.

Mercadona

Mercadona mantiene el mismo esquema que aplicó en Nochebuena, algo que sus Jefes ya esperan. Las tiendas abrirán entonces como de costumbre, a las 09:00 horas pero cerrarán a las 19:00 horas, sin excepción dentro de Madrid. Y luego, mañana 1 de enero, como es norma en la cadena, no abrirá ninguna tienda, por lo que hoy es la última oportunidad para completar la compra.

Lidl

Lidl copia el mismo patrón. Las tiendas madrileñas también funcionarán hoy desde las 09:00 y cerrarán a las 19:00 horas, siguiendo exactamente la fórmula del 24 de diciembre. Y también tal y como sucede en Mercadona, mañana 1 de enero las tiendas estarán cerradas.

Alcampo

En el caso de Alcampo, tanto los supermercados como la mayoría de hipermercados de Madrid optan hoy por un cierre adelantado a las 19:00 horas. La mañana funciona con normalidad y la actividad comienza a relajarse a partir de las 17:00, cuando el flujo de gente empieza a bajar. Luego, al igual que el resto de cadenas, mañana 1 de enero no abrirá ningún centro en Madrid.

DIA

DIA es, como siempre, la cadena más variable. Aunque todas las tiendas abren a las 09:00 horas, el cierre no es uniforme dado que dependiendo de dónde esté ubicado, algunos de sus supermercados cerrarán a las 19:30 horas, mientras que otras tiendas cerrarán a partir de las 20:00 horas. Por otro lado, también todas las tiendas de DIA estarán cerradas mañana, 1 de enero, independientemente de si son propias o franquicias.

Carrefour

Por último, Carrefour suele trabajar con horarios diferentes según el tamaño del centro. Los Carrefour grandes tienden a cerrar entre las 19:00 y las 20:00 horas, mientras que los Carrefour Market puede que hagan el horario habitual hasta las 22:00 horas, aunque muchos de ellos ya han anunciado cierre para hoy a las 19:00 horas. En cualquier caso, conviene mirar bien en su web. Por otro lado las tiendas al completo cerrarán mañana jueves 1 de enero.

Ahora ya sabes a qué hora cierran hoy que es Nochevieja, los supermercados en Madrid, pero piensa que lo más práctico es que vayas entre las 09:00 y las 15:00 horas, qe es cuando hay más stock y menos riesgo de agobios. A partir de las 15:00 se nota más movimiento y, sobre todo, más colas, porque mucha gente aprovecha el último tramo de la tarde. Otra recomendación útil es no dejar para última hora productos frescos muy demandados como pan, hielo, postres, o bebidas, porque suelen agotarse antes que otros artículos. Y, por supuesto, recordar que mañana no abre ninguna cadena, así que lo que no se compre hoy habrá que improvisarlo.