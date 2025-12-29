Planificar con tiempo las compras para la cena de Nochevieja es la mejor opción para evitar gastar de más al comprar los alimentos necesarios para este evento a última hora. El motivo es que las compras en estas fechas se han incrementado un 57% en los últimos 10 años. Además de que este año algunos de los alimentos más consumidos durante estas fiestas, como son la carne y el marisco, han subido hasta un 19%.

Así, este año algunos productos clave de la Nochevieja han alcanzado máximos históricos: el redondo de ternera y las ostras se han encarecido un 19%, el jamón ibérico un 10%, el cordero lechal un 8% y el pavo un 7%. Incluso frutas típicas como la piña y la granada registran incrementos cercanos al 9%.

Por otro lado, el precio medio de la cesta de la compra para Nochevieja ha subido un 5,1% en 2025 respecto a 2024, acumulando un incremento del 57% en la última década, según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Comprar con antelación para Nochevieja

En este contexto, la planificación se convierte en el centro del ahorro y la sostenibilidad. «Planificar no sólo es importante para proteger nuestros bolsillos, sino también para cuidar el medioambiente. Comprar con antelación permite esquivar el sobreprecio, pero también reducir la presión sobre la logística, evitando envíos urgentes que son hasta un 30% más contaminantes que los estándar», explica Meritxell Hernández, experta en sostenibilidad y CEO de Roll’eat, empresa especializada en soluciones para reducir residuos.

Incluso en la recta final, aún hay margen para actuar. «Comprar antes y congelar carnes y pescados permite esquivar el incremento que se produce en los días previos a Nochevieja. Sustituir productos tensionados por alternativas más asequibles, como pescado local en lugar de marisco importado, también ayuda a contener el gasto. Además, reducir el desperdicio ajustando cantidades y apostar por mercados de proximidad son gestos que marcan la diferencia», destaca Hernández.

Por tanto, la planificación es la mejor estrategia para ahorrar y consumir de forma responsable.

580 € de gasto medio en estas fechas

Por otro lado, la intención de gasto de los consumidores españoles para esta Navidad se mantiene en 2025 en torno a los 580 euros, según el nuevo «zoom» sobre «Intención de Gasto en Navidad» elaborado por el Observatorio Cetelem.

En concreto, según este estudio, frente a quienes mantienen o elevan su gasto, un 21% declara que recortará el presupuesto frente a 2024, configurando un escenario equilibrado entre estabilidad, aumento y contención. Así, en términos cuantitativos, el desembolso medio previsto se sitúa en 580 euros, frente a los 583 euros de 2024, «lo que refuerza la idea de una campaña navideña sin grandes alteraciones respecto al año anterior».