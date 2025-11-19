Feijóo desenmascara a Sánchez: «Su moción de censura fue para la corrupción de su cuadrilla»

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha castigado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El dirigente popular le ha dicho a su homólogo en el PSOE que «donde no hay techo de gasto es en Ferraz» y que su moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 «no fue contra la corrupción» y sí «para la corrupción de su cuadrilla».

En un nuevo cara a cara en la sesión de control del Congreso de los Diputados, Núñez Feijóo ha preguntado a Sánchez «cuántos años cree que podemos seguir» sin Presupuestos Generales del Estado. «Aquí hay una mayoría que le ha exigido a usted rebajar el IRPF y adecuarlo a la inflación, bajar los impuestos a los jóvenes, desalojar a los okupas en 48 horas, derogar su ley de vivienda, recuperar las paradas de bus en los pueblos y recuperar las indemnizaciones en la alta velocidad», ha recordado al presidente del Gobierno.

«¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?», ha continuado Feijóo, levantando los aplausos de su bancada y provocando la respuesta de Pedro Sánchez, quien ha querido repetir una frase que ya es habitual cuando se ve acorralado por nuevas informaciones de la UCO. «Tolerancia cero frente a la corrupción».

El presidente del Gobierno ha asegurado desde su escaño en el Congreso que «España tiene unos Presupuestos vigentes y estos Presupuestos le sientan bien a la economía y a la sociedad española». Asimismo, ha sacado pecho de que el Ejecutivo «garantiza estabilidad, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios y resultados».

De nuevo con el turno de palabra en su haber, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a mostrar dureza con Pedro Sánchez y le ha dicho que «donde no hay techo de gasto es en Ferraz». Tras unos segundos marcados, de nuevo, por los aplausos de la bancada popular, el líder de la oposición ha subrayado que el presidente «gobierna sin el parlamento, okupa las instituciones del Estado y dicta sentencias». Y todo ello «porque necesita protegerse en el poder».

A continuación, Feijóo ha sacado a la palestra las últimas informaciones provenientes del informe de la UCO. «Cerdán se coló en el viaje a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Koldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y la pagó 9.500 euros sin ir a trabajar», ha repasado, comparando esta última situación con la vivida con David Sánchez Pérez-Castejón. «Oiga, como su hermano», ha ironizado Núñez Feijóo.

La cloaca de Pedro Sánchez

«Cerdán usaba Ferraz para reunirse con su socio Antxón, su ex jefe de gabinete y hoy ministro se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número dos de su gabinete en Moncloa también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales», ha añadido el dirigente del Partido Popular, antes de un cierre de intervención si cabe más contundente.

«En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a La Moncloa. Señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió cuando usted llegó a La Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido pero no va a convertir a España en una cloaca», ha zanjado.