Que horario tiene hoy la OTA en Vitoria, Bilbao y otras ciudades del País Vasco

Hoy es 31 de diciembre y aunque la máxima preocupación de muchos será la Nochevieja, lo cierto es se trata de un día laborable en el que el tráfico no descansa y tampoco la movilidad en ciudades como Bilbao, Vitoria o cualquier otra ciudad del País Vasco que además, tienen sistema de estacionamiento regulado. De hecho, en días como este el tráfico se intensifica, los comercios mantienen actividad y muchas personas aprovechan las últimas horas del año para gestiones rápidas. Y, al mismo tiempo, surge la pregunta habitual: ¿hoy funciona la OTA en Bilbao y otras ciudades vascas? ¿Hay que sacar ticket?

Es importante tenerlo claro ya que hoy 31 de diciembre no es un día cualquiera, dado que las ordenanzas municipales incorporan una excepción específica para Nochevieja que modifica el horario habitual de la OTA. De este modo, durante la mañana, el servicio se mantiene operativo con normalidad; sin embargo, a partir de las 14:00 horas la OTA deja de aplicarse en Bilbao y otras ciudades del País Vasco, independientemente del área o del tipo de sector donde se aparque. El objetivo es ofrecer cierta flexibilidad en una jornada en la que el tráfico suele ser más ágil por la tarde y en la que la actividad comercial desciende, facilitando a residentes y visitantes los desplazamientos previos a las celebraciones de fin de año. Aun así, conviene repasar cómo queda exactamente el servicio durante este 31 de diciembre.

Horario de la OTA en Bilbao y otras ciudades del País Vasco el 31 de diciembre

Una de las particularidades de la OTA en Bilbao y otras ciudades del País Vasco aparece justo hoy: a partir de las dos de la tarde el servicio se desactiva por completo. Es una excepción que también se aplica en otras fechas especiales, como Nochebuena, los días festivos o algunos sábados de verano. En País Vasco, esta regla funciona de la misma manera en ciudades como Vitoria-Gasteiz, Bilbao o en cualquier municipio que utiliza un sistema de estacionamiento regulado similar.

Esto significa que la OTA va a funcionar únicamente durante la franja de mañana. Los conductores que necesiten estacionar antes de las 14:00 horas deberán hacerlo respetando los horarios y límites que correspondan a cada área regulada, y abonando el ticket en los parquímetros o en la aplicación móvil correspondiente. A partir de esa hora, el estacionamiento se vuelve libre y ya no es necesario marcar tiempo de estancia ni renovar tickets.

Área Intensiva: qué ocurre esta mañana de 31 de diciembre

Las zonas clasificadas como Área Intensiva mantienen el horario habitual durante la mañana:

De lunes a viernes: de 9:00 a 20:00 horas.

Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

Sin embargo, como hoy es 31 de diciembre y el servicio se desactiva globalmente a partir de las 14:00 horas, la franja efectiva para este tipo de zona queda reducida a la mañana. Esto implica que únicamente deben cumplirse las normas habituales hasta esa hora.

En lo relativo a tiempos máximos, se mantiene la regulación ordinaria:

Sector Azul: 3 horas.

Sector Verde: 3 horas.

A efectos prácticos, cualquier vehículo estacionado en un Área Intensiva tendrá que tener ticket válido hasta las 14:00 como máximo; después, el sistema deja de operar.

Área Residencial: horario especial en Nochevieja

El funcionamiento de las zonas de Área Residencial también se conserva durante la franja matinal. Su horario regulado habitual es:

De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 15:00 a 19:00 horas.

Sábados: no hay servicio.

La particularidad del 31 de diciembre hace que el tramo de tarde quede automáticamente anulado. Por tanto, solo rige la franja de 9:00 a 13:30, la correspondiente a la mañana laboral.

Los tiempos máximos de estacionamiento se mantienen como un día normal:

Sector Verde: hasta 5 horas.

Sector Verde-L: media jornada (mañana o tarde).

Sector Azul: 3 horas.

En este caso, la franja de mañana sí se completa íntegramente, porque el horario ordinario finaliza antes de las 14:00. Sin embargo, cualquier restricción posterior desaparece en cuanto llega esa hora.

Qué pasa a partir de las 14:00 horas

La normativa es explícita: desde las 14:00 horas ya no es obligatorio sacar ticket en ningún sector, ni respetar límites de rotación. Toda la OTA se considera fuera de servicio durante el resto del día.

Esto significa que:

No se exige ticket de estacionamiento.

No se aplica el tiempo máximo permitido.

No se efectúan controles de OTA.

Aparcar es gratuito, siempre dentro de las normas generales de circulación y señalización.

Para muchos conductores, esta franja libre facilita las visitas familiares, la actividad comercial de última hora o los desplazamientos previos a la cena de Nochevieja. Eso sí, es importante recordar que esta relajación afecta únicamente a la regulación del estacionamiento, no a otras restricciones ajenas a la OTA, como zonas peatonales, cargas y descargas, reservas de estacionamiento o límites señalizados por tráfico.

Y aunque cada ayuntamiento tiene su propia ordenanza, la excepción del 31 de diciembre es prácticamente idéntica en todas las localidades vascas que aplican OTA. En ausencia de una regulación específica distinta, el criterio común es que la desactivación del servicio a partir de las 14:00 se mantiene en todo el territorio. Por eso, quienes hoy se desplacen, algo habitual en Nochevieja, no encontrarán variaciones significativas. La recomendación general es revisar la señalización y, en caso de duda, confirmar en la web municipal; pero la norma de Nochevieja es lo suficientemente homogénea como para ofrecer seguridad a los conductores.