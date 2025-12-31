Estas son las calles cortadas hoy en Sevilla y cómo acceder al centro en transporte público

Hoy despedimos el 2025, por lo que es sin duda un día especial en el que muchos ya se estarán preparando para la Nochevieja, sin embargo, la tarde del 31 de diciembre siempre es algo movida en Sevilla. Y es que mientras unos apuran compras y otros ultiman la cena de Nochevieja, en el entorno del Parque de María Luisa empieza a notarse el ambiente de carrera que ya se ha convertido en toda una tradición. Seguro que recuerdas que hoy se celebra la trigésima San Silvestre Sevillana, una cita que vuelve a reunir a corredores de todos los niveles y a familias que se acercan más por la fiesta que por el cronómetro. La prueba mantiene su formato de siempre: cinco kilómetros para los adultos y recorridos más breves para los más pequeños, que suelen ser los que meten más color con los disfraces y con ello, el que vayamos a encontrar calles cortadas en Sevilla, de modo que será bueno saber cuáles son y cómo podemos ir al centro en transporte público.

Desde media tarde, el trasiego será mayor en las calles que rodean el parque. El recorrido pasa por puntos tan reconocibles como la Glorieta de Covadonga, la Plaza de América o la Avenida de la Borbolla, así que la presencia de público será constante. Esa mezcla de espectadores, cortes puntuales y el paso del pelotón provocará restricciones de tráfico y cambios en varias líneas metropolitanas, sobre todo entre las 16:30 y las 18:00 horas, que es cuando la carrera entra en su fase más intensa. La organización corre a cargo de ADSevilla y Create Deporte, en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento. Y, como ocurre cada año, el dispositivo de movilidad es clave. Por eso, si necesitas acceder al centro o moverte por la zona sur esta tarde, conviene tener claro qué calles quedarán cerradas, cómo se desviará el transporte público y qué alternativas tendrás para llegar sin contratiempos.

Calles cortadas hoy en Sevilla

Como ha ocurrido en años anteriores, y sabiendo que el recorrido va a ser el mismo que el de años anteriores, los cortes se concentran en todo el entorno del Parque de María Luisa y las avenidas que rodean el trazado de la prueba. Desde las 16:30 hasta las 18:00 horas estas van a ser las calles cortadas hoy en Sevilla:

Avenida de la Palmera

Paseo de las Delicias

Avenida de la Guardia Civil

Avenida de la Borbolla

Avenida de Portugal

Plaza del Ejército Español y entorno del Prado

Zona Plaza de América – Museo Arqueológico

Estas calles forman parte del recorrido oficial de la San Silvestre 2025, que arranca en la Avenida de Rodríguez de Casso (Parque de María Luisa) y avanza por la Glorieta de los Marineros, el Paseo de las Delicias, Guardia Civil, Borbolla, Portugal, Glorieta San Diego, Isabel la Católica, Plaza del Ejército Español, Glorieta Covadonga, Plaza de América y regreso a Rodríguez de Casso hasta la meta en la Plaza de España.

La Policía Local irá reabriendo los tramos conforme pasen los corredores y los vehículos de cola, por lo que la recuperación de la normalidad será progresiva.

Desvíos y cambios en las líneas de autobús metropolitano

Es importante señalar además que las líneas metropolitanas M-131, M-132, M-132B, M-133 y M-134 no podrán acceder entre las 16:30 y las 18:00 horas a su parada habitual de regulación en la Avenida de Portugal. Ese tramo quedará completamente cerrado debido a la prueba.

Durante ese horario, los autobuses deberán desviarse por Cardenal Bueno Monreal y acceder a Sevilla por Avenida Manuel Siurot, donde realizarán una parada provisional que actuará como punto terminal mientras dure el corte.

Las paradas que dejan de prestarse temporalmente son:

Av. de la Palmera

Paseo de las Delicias

Av. de Portugal

Av. de la Borbolla (Colegio España)

Una vez finalice la carrera y la Policía Local valide la reapertura, los autobuses retomarán su recorrido normal. Hasta entonces, es probable que se produzcan pequeños retrasos en los servicios de tarde.

Cómo acceder hoy al centro de Sevilla sin coche

Con toda la zona del parque y su entorno comprometidos por el paso de los corredores, lo más recomendable para acercarse al centro esta tarde es evitar el coche. Las líneas de Tussam que no pasan por el recorrido mantienen su servicio habitual y permiten acceder al casco histórico sin rodeos.

Otra alternativa es el Metro de Sevilla, especialmente útil para quienes lleguen desde Nervión, el Aljarafe o Sevilla Este. Las estaciones de Prado de San Sebastián y Puerta Jerez quedan fuera del circuito de cortes, por lo que son una vía directa para llegar al centro sin depender de los desvíos de superficie.

Para desplazamientos breves, caminar o usar bicicleta también evita complicaciones en una tarde con más tráfico y cortes puntuales. Tras el paso de los corredores, la ciudad irá recuperando su ritmo y los accesos volverán a abrirse según lo determine la Policía Local.