Es oficial: así te puedes apuntar a la San Silvestre 2025 de Sevilla cuanto cuesta, horario, fecha y recorrido

La San Silvestre de Sevilla vuelve un año más y ya está confirmada la información clave para todas aquellos que deseen correr el último día del año en el Parque de María Luisa. La organización ha abierto inscripciones hasta el 26 de diciembre y ha fijado precios, categorías y horarios, así que quienes tengan pensado participar deberían revisar bien las fechas porque algunos tramos cambian en función del momento en el que se haga el registro. Y este año, con la edición número treinta, se espera bastante demanda.

La prueba está promovida por la Agrupación de Deportistas de Sevilla y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Deportes. Se mantiene exactamente el mismo formato que ya conocen aquellos que han hecho la San Silvestre de Sevilla en años anteriores. Es decir, se trata de una carrera absoluta de 5 kilómetros y dos pruebas escolares con distancias más cortas. No hay modificaciones en el lugar de salida ni en la meta, aunque sí se recuerda que hay un límite máximo de dorsales y que, como suele pasar, los últimos días suelen agotarse. Podemos decir entonces que la edición de 2025 repite el esquema clásico pero actualiza precios, plazos y detalles logísticos. Así que saberlo todo sobre la carrera es algo esencial.

Así te puedes apuntar a la San Silvestre 2025 de Sevilla

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente por internet. Lo único que tenemos que hacer es acceder a la web oficial sansilvestresevillana.com, elegir la modalidad correspondiente y completar los datos. La plataforma abrió el 17 de octubre y estará disponible hasta el 26 de diciembre de 2025, aunque la organización aclara que el plazo podrá mantenerse abierto hasta el 31 de diciembre con una condición clara: quienes se inscriban después del 26 podrían quedarse sin bolsa del corredor.

Este año se ha fijado un máximo de 3.000 dorsales para la carrera absoluta, una cifra que se ha mantenido estable en las últimas ediciones, y 250 plazas para cada una de las pruebas escolares. La suma total alcanza los 3.500 participantes. La recomendación ha sido desde el primer día, la de inscribirse cuanto antes porque el ritmo suele aumentar estos últimos días de diciembre, especialmente entre quienes esperan a conocer horarios definitivos antes de decidirse.

Durante la inscripción, cada corredor deberá elegir también la franja horaria para recoger su dorsal. Es obligatorio para evitar colas y acumulación de gente en los días previos, una medida que la organización repite este año.

Cuánto cuesta

El precio depende del momento en el que cada participante se inscriba. La carrera absoluta tiene tres tramos claramente diferenciados. Entre el 17 y el 31 de octubre, el dorsal costaba 10 euros, que es el periodo más económico. A partir del 1 de noviembre y hasta el día 30, la inscripción pasó a 12 euros, mientras que desde el 1 hasta el 26 de diciembre el precio sube a 15 euros. Después de ese día no sube más, pero ya no se garantiza la bolsa del corredor.

En cuanto a las carreras escolares, los precios son más reducidos. Entre el 17 y el 31 de octubre, los dorsales costaron 5 euros, y desde el 1 de noviembre hasta el 26 de diciembre, el precio queda en 7 euros para todas las categorías infantiles.

Todos los inscritos reciben dorsal con chip, camiseta oficial, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil, hidratación en meta, guardarropa y su aparición en las clasificaciones. La bolsa del corredor se entregará los días 29 y 30 de diciembre en un punto pendiente de confirmar, y siempre dentro de la franja horaria escogida por cada corredor al inscribirse.

Horario y fecha

La prueba se celebrará el 31 de diciembre por la tarde, como es tradición. El programa para 2025 queda fijado así: las carreras escolares comenzarán a las 16:30 horas, primero la categoría Infantil-Alevín y, una vez finalizada, la Benjamín-Prebenjamín. La carrera absoluta, la que reúne a la mayor parte de participantes, dará su salida a las 17:00 horas.

El tiempo máximo para completar los cinco kilómetros es de 60 minutos, suficiente para quienes corren de forma popular pero también compatible con quienes buscan marca. De hecho, se habilitará un cajón especial para atletas con un tiempo inferior a 18 minutos en esa distancia, una medida que se mantiene desde hace varias ediciones.

Cuál es el recorrido

El recorrido de la San Silvestre Sevillana 2025 mantiene su circuito tradicional dentro del Parque de María Luisa y su entorno. La salida estará ubicada en la avenida Rodríguez de Casso y la meta en la Plaza de España, lo que convierte la última parte de la carrera en uno de los tramos más vistosos del evento.

El trazado pasa por puntos fácilmente reconocibles para cualquier corredor habitual de la zona. Desde la salida, el recorrido avanza por el Paseo de las Delicias hacia la Glorieta de los Marineros. El kilómetro 1 se sitúa en la zona de la Guardia Civil, continuando por la avenida de la Borbolla. El kilómetro 2 está en la avenida de Portugal, cerca de la Glorieta de San Diego. El circuito sigue hacia la Plaza del Ejército Español, donde se alcanza el kilómetro 3, y continúa después por la Plaza de América y el entorno del Museo Arqueológico, hasta volver al punto inicial y encarar la bajada final hacia Plaza de España.

El terreno es completamente asfaltado y urbano, sin cambios respecto al año anterior. Las pruebas escolares también se desarrollarán en circuitos adaptados dentro del mismo entorno: un kilómetro para infantiles y alevines, y 250 metros para benjamines y prebenjamines.