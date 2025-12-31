Todas las calles cortadas hoy en Bilbao por la San Silvestre 2025: horario, rutas alternativas

Bilbao disfruta hoy de una de las jornadas más animadas del año. La San Silvestre 2025 volverá a sacar a la calle a miles de corredores, tanto en la prueba infantil de la mañana como en la carrera adulta que se celebra esta tarde. Y aunque el ambiente festivo domina la jornada, la ciudad afronta también una serie de cortes de tráfico y desvíos obligatorios que conviene tener en cuenta si tienes previsto desplazarte en vehículo. A lo largo del día, distintas calles de Rekalde, Ametzola y parte del centro experimentan restricciones temporales, todas ellas asociadas al paso de las dos pruebas programadas así que será bueno conocer todas las calles cortadas hoy en Bilbao por la San Silvestre 2025.

La carrera se celebra todos los años y como siempre ocurre, desde primera hora de la mañana de hoy se contará con mayor presencia policial y señales preventivas, especialmente en las zonas próximas al Puente de Rekalde y a la calle Gordóniz. La actividad empezará a notarse desde las diez de la mañana, cuando comenzarán las primeras afecciones para facilitar el desarrollo de la San Silvestre txiki, la carrera destinada a los más pequeños. Después, ya por la tarde, el protagonismo pasa a la prueba principal, que arrancará a las 16:30 horas y atraviesa algunas de las arterias más transitadas de Bilbao.

Cortes por la mañana debido a la San Silvestre txiki

La franja matinal es relativamente tranquila, pero sí presenta cortes muy específicos. Entre las 10:00 y las 13:30 horas, la circulación quedará interrumpida en un tramo concreto de la calle Doctor Díaz Emparanza, justo bajo el Puente de Rekalde. Este corte afectará al segmento comprendido entre la calle Doctor Entrecanales y la calle Benito Alberdi, por donde transcurre el recorrido infantil. Se trata de un tramo muy utilizado por vecinos y por tráfico de paso hacia Irala, por lo que la Policía Municipal ha habilitado un desvío alternativo para evitar atascos.

Ese desvío se realiza por Camilo Villabaso, continúa por Errekaldeberri, enlaza de nuevo con Gordóniz y termina conectando con Ciudadela y Benito Alberdi. Es una ruta algo más larga, pero permite mantener la movilidad sin interferir con la carrera. Además, durante toda la mañana se restringe el acceso al paseo peatonal donde se realiza la salida y el giro de los pequeños participantes, lo que puede afectar también a peatones en momentos puntuales.

Una vez finalice la prueba infantil y se retire el vallado, la situación se normalizará con rapidez. Y hacia el mediodía, la circulación en esta zona recuperará su ritmo habitual sin mayores incidencias.

Cortes de tráfico por la San Silvestre de Bilbao

La mayor parte de las afecciones se concentran por la tarde con la celebración de la carrera principal. A las 16:30 horas, desde el número 66 de la calle Gordóniz, se dará la salida oficial a miles de corredores que recorrerán los más de seis kilómetros de la prueba. Esto implica cortes progresivos, muy estrictos, que se van activando a medida que avanza la cabeza de carrera.

La primera restricción importante afecta a la calle Gordóniz. El tramo comprendido entre León de Uruñuela y la plaza de Rekalde permanece cerrado al tráfico desde antes del inicio de la prueba. El desvío de vehículos se realiza hacia el campo de fútbol de La Roseta, punto habitual que permite canalizar la circulación que llega desde el barrio.

A continuación, el recorrido sigue por Doctor Areilza, pasa por la zona de Pérez Galdós, continúa por Gran Vía y enlaza con Iparraguirre. Este tramo céntrico genera cortes puntuales y regula el paso tanto de vehículos como de peatones, afectando también a varias líneas de Bilbobus que deben modificar su recorrido temporalmente.

La carrera entra después en el área de Ametzola, donde se producen nuevas interrupciones en la circulación. El pelotón atraviesa la Plaza del Árbol, entra en el parque y continúa hacia la Avenida del Ferrocarril. Desde ahí, prosigue por María Victoria Uribe Laso y asciende hacia Villabaso, regresando finalmente a Rekalde para cruzar la meta en la plaza del barrio.

Horarios aproximados del paso de la carrera

Los cortes no se producen a la vez, sino que avanzan por tramos. La previsión orientativa es la siguiente:

Salida en Gordóniz 66: entre 16:30 y 16:33.

entre 16:30 y 16:33. Doctor Areilza y Pérez Galdós: entre 16:33 y 16:40.

entre 16:33 y 16:40. Gran Vía e Iparraguirre: entre 16:37 y 16:47.

entre 16:37 y 16:47. Plaza Ametzola (Plaza del Árbol): entre 16:40 y 16:54.

entre 16:40 y 16:54. Parque de Ametzola: entre 16:44 y 17:01.

entre 16:44 y 17:01. Avenida del Ferrocarril – María Victoria Uribe Laso: entre 16:47 y 17:08.

entre 16:47 y 17:08. Villabaso – Rekaldeberri: entre 16:51 y 17:15.

entre 16:51 y 17:15. Plaza Rekalde (meta): entre 16:53 y 17:20.

Estos horarios indican cuándo queda cortado y reabierto cada tramo. El tráfico vuelve a funcionar con normalidad en cuanto pasa el último corredor, siempre bajo supervisión municipal.

Rutas alternativas y recomendaciones

Para evitar problemas esta tarde, lo más aconsejable es evitar circular en coche por Rekalde, La Casilla, Ametzola y los accesos hacia Gran Vía y Moyua entre las 16:00 y las 18:00 horas. Las rondas que bordean el centro permiten desplazarse sin necesidad de atravesar las zonas afectadas. Si es posible, conviene adelantar los desplazamientos o dejarlos para después del evento, cuando el tráfico se normaliza de manera progresiva.

El transporte público sigue siendo la opción más práctica. Metro, tranvía y servicios ferroviarios funcionan con normalidad, mientras que algunas líneas de autobús pueden presentar desvíos temporales. La recomendación general es, por tanto, evitar el coche esta tarde y planificar los trayectos teniendo en cuenta la duración de los cortes.