Bildu, partido del etarra convicto Arnaldo Otegi, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez información para tener controlados a los últimos agentes de la Guardia Civil que quedan en el País Vasco después de vaciar de competencias a la Benemérita. La formación de la izquierda abertzale ha exigido la ubicación exacta de los controles que realiza el instituto armado y de la Policía Nacional en la autonomía vasca y en Navarra.

El diputado de Bildu, Jon Iñárritu, ha presentado una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Ejecutivo sobre el «número de controles policiales que han sido realizados por la Guardia Civil y por la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos cinco años».

El representante de la izquierda abertzale exige a la administración central que entregue un listado con «año, fecha, provincia, municipio, punto kilométrico, cuerpo policial, objetivo del mismo, número de personas identificadas, detenidas y propuestas para sanción y motivo de estas últimas».

No es la única iniciativa que el parlamentario vasco ha llevado a la Cámara Baja para ejercer más control sobre la Benemérita y la Policía Nacional. También se ha interesado por conocer el «número de agentes que han sido detenidos en los últimos cinco años por estar presuntamente implicados en delitos vinculados al narcotráfico».

En este caso, el diputado de Bildu exige al Gobierno que se le entregue la información detallada «por años, meses, provincias, cuerpo policial y hechos imputados».

Lista de muertos en calabozos

Hace unos meses, el Gobierno cedió a una de las peticiones del partido de Otegi y entregó un listado con las muertes de presos en calabozos bajo custodia de Policía Nacional y de Guardia Civil en los últimos cinco años.

La Administración central publicó un listado con estas muertes, dividiéndola, por una parte, con los que perdieron la vida en custodia policial y, por otra, con los que fallecieron durante actuaciones policiales. Así constaba en la respuesta del Gobierno a una pregunta presentada por este mismo parlamentario a principios de 2025.

La pregunta de Iñárritu versaba sobre el «número de muertes que se han producido bajo custodia policial o en calabozos de comisarías o cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE), así como durante actuaciones policiales por parte de las FCSE durante los últimos cinco años».

Después de que el Gobierno entregase este listado a Bildu, se constató que la mayoría de fallecidos bajo custodia policial fue por «muerte natural». Por otra parte, sobre las que se produjeron durante las actuaciones policiales, se constata que hay una gran mayoría de personas que fallecieron por «muerte accidental», tal y como aparece en el listado que el Ejecutivo entregó a Bildu.

El Gobierno respondió a todas las peticiones que la formación de izquierda abertzale había solicitado. Es decir, se entregaba toda la información relativa a las muertes ocurridas en los últimos cinco años «bajo custodia policial» y «durante actuaciones policiales». Concretamente, Iñárritu instaba al Ejecutivo a detallarle «fecha, lugar y motivo» de los hechos. Y, finalmente, el Ejecutivo accedió a la petición de Bildu.