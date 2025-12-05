El PSOE ha borrado ahora de su página web el perfil de Francisco Salazar, quien fue secretario ejecutivo de Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del partido socialista. De esta forma ha dejado de poder consultarse el sueldo que percibía el político sevillano. Salazar cobraba 6.700 euros al mes como miembro de la cúpula de la formación. El ex dirigente socialista percibió esta cantidad hasta julio de este año, cuando se hicieron públicas las denuncias de acoso sexual contra él y tuvo que dejar sus cargos orgánicos.

La formación de Sánchez ha tardado medio año en eliminar de la web del PSOE la página en la que figuraba el perfil de Salazar como parte de la Comisión Ejecutiva Federal, el órgano ejecutivo del partido. Hasta hace apenas unos días, todavía podía consultarse esta información, entre otras, el sueldo que percibía.

Tal y como rezaba la web socialista hasta esta misma semana, «como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE», Salazar recibía «una remuneración bruta mensual de 6.724,80 euros». Esto equivaldría a una renta neta mensual de 3.969,81 euros.

Además, también puede leerse su currículum: es licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en Gestión Medioambiental y varios cursos. Además, puede leerse algunos halagos al que fue secretario ejecutivo de Acción Electoral: «Ha sido ponente en numerosas Jornadas, Congresos y Seminarios en materias de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Local, Empleo y Turismo».

Salazar entró en la Comisión Ejecutiva del partido en diciembre de 2024, después del 41 Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla. Allí, Sánchez renovó su liderazgo al frente de la formación e incluyó en la cúpula socialista a varios de sus más estrechos colaboradores, entre los que estaba Salazar.

El ‘casi’ sustituto de Santos Cerdán

En ese mismo Congreso, el presidente del Gobierno respaldó a quien fuera su secretario de Organización, Santos Cerdán, apenas unos meses antes de que fuera encarcelado tras ser señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como cabecilla de la trama PSOE.

Antes, el enlace –que permaneció activo hasta este martes, como informó Artículo 14– mostraba su perfil. Ahora, redirige a la Comisión Ejecutiva Federal, donde aparecen todos los nombres de la cúpula. La misma se renovó por última vez en julio de este año, tras la entrada en prisión de Cerdán, que había ocupado ese mismo puesto en detrimento del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ahora también en prisión.

Entonces, el que iba a ser nombrado sustituto del político navarro era Salazar. Sin embargo, estalló un escándalo tras la publicación en eldiario.es de los testimonios de varias mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso sexual por parte de Salazar. Todo ello provocó su renuncia como miembro de la Comisión Ejecutiva.

La denuncia de una trabajadora de La Moncloa bajo las órdenes de Paco Salazar relataba cómo el político socialista le habría realizado comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral o incluso ofrecimientos de quedarse a dormir en casa.

Rabia entre las feministas del PSOE

Las políticas feministas del PSOE han exigido a su propio partido a dar «explicaciones convincentes y pormenorizadas» sobre la gestión de las denuncias contra Salazar. Es el caso de la portavoz del partido en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández.

La diputada socialista se mostró esta semana «disgustada y muy dolida» por la situación que han vivido las víctimas. Por eso, pidió a la formación socialista que actuara «con la mayor contundencia posible». «Vamos a exigir todas las responsabilidades que haga falta», aseveró.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, instó al comité antiacoso del PSOE que eleve «de manera inmediata» ante la Fiscalía las denuncias de acoso remitidas al partido por parte de las víctimas de Salazar.

Sin embargo, Ferraz evita, de momento, presentar las acusaciones ante la Fiscalía para que, si procediera, se juzgara penalmente a Salazar. El PSOE ha admitido que se cometió un error y que se gestionaron mal las denuncias de dos militantes socialistas contra Salazar por acoso sexual.

Fuentes socialistas reconocen que se debió haber gestionado el caso con más diligencia, pero han incidido en que no se ha intentado ocultar nada de este caso. Además, han prometido máxima transparencia en los próximos días para solucionar el asunto ante el revuelo generado.