Adriana Lastra, la vida personal de la ‘x’ en la ecuación de ‘La banda del Peugeot’

No se habla de otra cosa. Tras la dimisión de Santos Cerdán y la comparecencia de Pedro Sánchez, avergonzándose de la persona que un día defendió, todos los nombres que formaron parte de la conocida como La banda del Peugeot han vuelto a salir a la palestra. Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán son los cuatro amigos que en 2017 se recorrieron gran parte de los pueblos de España para conseguir votos y ganar las primarias del PSOE. Pero no estaban solos. Junto a ellos también se encontraba, en más de una ocasión, Adriana Lastra, quien, a pesar de que de momento no está salpicada en esta polémica trama, se ha situado en el punto de mira tras la gran expectación que hay generada en torno a todo lo que se sabe sobre ella.

Adriana Lastra nació en Ribadesella, Asturias, el 30 de marzo de 1979. De origen humilde, proviene de una familia numerosa de cuatro hermanas a la que siempre ha estado muy unida. Según lo publicado, su madre, Rosa María Fernández, era quien peinaba y cortaba el pelo a la abuela de la Reina Letizia, Menchu Álvarez del Valle, mientras que su padre, Lorenzo Lastra, era taxista.

Adriana Lastra. (Foto: Gtres)

Sus primeros pasos en el mundo de la política los realizó cuando tan solo tenía 18 años, momento en el que se afilió a las Juventudes Sociales de Ribadesella, donde, con el paso de los años, se convirtió en Secretaria General. En 2007 fue elegida como diputada en la Cámara autonómica asturiana y en 2016, dio el salto al Congreso de los Diputados por Asturias. Desde entonces, ocupó su escaño en la Cámara Baja mientras también desarrollaba distintos cargos dentro del PSOE. En 2018 pasó a ser la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, labor que desempeñó hasta 2021. En ese periodo de tiempo, cabe destacar que fue considerada como la mano derecha de Pedro Sánchez, ya que fue nombrada como vicesecretaria general del PSOE.

Sin embargo, en 2022, se vio obligada a realizar un parón en su carrera por prescripción médica tras sufrir un embarazo de riesgo. Dimitió de su cargo alegando «motivos personales» y el 1 de diciembre de ese mismo año dio a luz a su primogénito, Alejandro. En 2024 dio la bienvenida a su segundo hijo, una niña llamada Olivia. Hasta el día de hoy, varios medios señalan que Adriana es una mujer casada, pero lo cierto es que no se tiene información acerca de su pareja ni del padre de sus hijos.

Adriana Lastra. (Foto: Gtres)

Actualmente, es delegada del Gobierno en Asturias y varias fuentes han comentado a diversos medios que prefiere mantener una vida tranquila en Asturias, alejada del ruido de la capital. Es por ello por lo que, de momento, ha optado por mantener un sepulcral silencio sobre la polémica de La banda del Peugeot.