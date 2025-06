Ana Rosa Quintana fulmina a Pedro Sánchez con una palabra: "Eres un sinvergüenza"

Ana Rosa Quintana ha estallado como nunca contra Pedro Sánchez tras su comparecencia por la dimisión de Santos Cerdán, el ya ex secretario de Organización del PSOE. Cerdán ha dejado su puesto después de que un informe de la UCO revelara conversaciones comprometedoras en las que se le vincula con un presunto pago de comisiones por adjudicación de obras públicas. Una situación que el propio presidente del Gobierno ha gestionado echando balones fuera y asegurando que nada de esto tiene que ver con él, algo que ha hecho que la periodista cargue duramente contra el político al empezar su programa este viernes, 13 de junio.

«Buenos días, vamos a decirlo en castellano antiguo. Son unos sinvergüenzas. Llevan robándonos 11 años mientras hablaban de bulos, de fango y de regeneración», comenzaba a decir. «11 años de corrupción, cloacas, pucherazos, fontaneros, comisiones ilegales, prostitutas, cohecho, prevaricación y nepotismo. Un informe demoledor de la Guardia Civil al que el presidente da carpetazo con un todo esto no tiene nada que ver conmigo. Pío, pío, que yo no he sido», continuaba.

«Resulta que ir montando en un Peugeot recorriendo España con una organización criminal no tiene nada que ver con el presidente. Como si Sánchez fuese el pasajero de un bla bla car en el que ha coincidido por casualidad con tres chorizos que lo llevaron por casualidad hasta La Moncloa. ¿Las consecuencias? De momento ninguna. Ni elecciones anticipadas ni dimisión. Tan sólo una auditoría externa, como si en los libros de cuentas se reflejasen las mordidas como hacía Al Capone», sentenciaba.

Ana Rosa proseguía mostrándose muy crítica con la comparecencia que había ofrecido Pedro Sánchez ante lo ocurrido, donde destacaba que había tardado «44 días y 500 páginas en dar la cara». «Lo ha hecho maquillado por un tanatopractor para dar un discurso disfrazado de plañidera al borde de unas lágrimas que no le salen porque se estaba riendo de nosotros. Solo le quedó tomarse cinco días de reflexión. Sin duda, un victimismo impostado que se traduce en que Sánchez va a aguantar hasta 2027 porque no asume ninguna responsabilidad», sentenciaba.

La presentadora del matinal de Mediaset definía el discurso de Sánchez como «un cinismo insólito que comenzó en las primarias de 2014, cuando Santos Cerdán le dijo a Koldo que, sin que nadie le viera, metiera dos papeletas en la urna». Sin más miramiento, Quintana aseguraba que todos tenían un caso de corrupción por cada letra del abecedario, y era entonces cuando miraba fijamente a la cámara para mandar un contundente mensaje al presidente: «Presidente, veremos a ver qué es lo que pasa desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero», concluía.

Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa Quintana’. (Foto: Mediaset)

Ana Rosa, en primera línea de la noticia

Al contrario de lo que sucedía en TardeAR, el espacio televisivo donde Ana Rosa Quintana anunció que descansaría los viernes por prescripción médica, la intención de la periodista en la nueva temporada de El programa de Ana Rosa es estar en la primera línea de la noticia todos los viernes. Y, como no podía ser de otra manera, este 13 de junio, en medio del revuelo político que hay en torno al Partido Socialista Obrero Español, no iba a ser menos.