Ábalos revela que Sánchez ordenó al PSOE pagar su abogado hasta hace 2 meses para tenerlo callado

José Luis Ábalos revela que Pedro Sánchez ordenó al PSOE pagar su abogado hasta hace dos meses para tenerlo callado. Se trata del letrado José Aníbal, que asumió su defensa tras conocerse que sería imputado en el Tribunal Supremo. Este abogado ha estado vinculado al PSOE desde hace años y asumió la defensa del ex ministro de Transportes para que no tirase de la manta.

Ábalos estuvo durante meses siendo defendido por un abogado que pagaba el PSOE. «Defendía al PSOE no a José Luis Ábalos», trasladan fuentes de su entorno. Tanto es así que la defensa ha estado parada durante los últimos meses y el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha entrado en prisión.

Tal y como reveló este periódico, los fontaneros de Ferraz Leire Díez y Javier Pérez Dolset se reunieron con este abogado que durante meses se ha hecho cargo de Ábalos para que no fuera contra el PSOE. La reunión secreta tuvo lugar en su despacho y ambos eran emisarios de Santos Cerdán.

El PSOE quería controlar a Ábalos

Santos Cerdán también se llegó a presentar en casa del ex ministro de Transportes para negociar en nombre del partido y del presidente del Gobierno la estrategia a seguir tras la detención de su ex asesor Koldo García en febrero de 2024.

El que fuera su sucesor en la secretaría de Organización le ofreció beneficios económicos y laborales como trabajo en una consultora o presencia en medios de comunicación a cambio de dejar su escaño del PSOE. Ábalos se negó.

De este modo, el PSOE abrió un expediente disciplinario contra él para expulsarle del partido que tardó meses en tramitarse. Ábalos se pasó al Grupo Mixto tras no ceder al chantaje de Santos Cerdán y acabó siendo imputado por el juez del Tribunal Supremo.

Desencuentros con su abogado

El PSOE quería seguir controlando a Ábalos tras su imputación y le ofreció a José Aníbal como abogado, que ya había ejercido en otros casos que salpicaban al PSOE como los GAL.

José Luis Ábalos ha tenido varios encontronazos con José Aníbal durante el tiempo que duró su defensa. No se preparaban las declaraciones y su hijo, también abogado, se encargaba de los escritos y de asistir junto a él a las vistas.

Aníbal también se encargó de que Ábalos dejase su acta de diputado, algo a lo que se negó en rotundo el ex ministro. El abogado le presionó en muchas ocasiones intentándole hacer ver que era lo mejor para su defensa e incluso la maniobra de dejar el acta fue filtrada a los medios de comunicación sin que Ábalos lo supiese.

La renuncia de Aníbal

Aníbal también se resistió a dejar la venia cuando José Luis Ábalos le mostró su intención de que dejara de ser su abogado. Estuvieron un fin de semana peleando hasta que al final fue Ábalos el que tuvo que renunciar a su defensa, tal y como adelantó OKDIARIO.

El que fuera mano derecha de Sánchez tuvo entonces que pedir un abogado de oficio a menos de 24 horas de declarar ante el juez del Tribunal Supremo. El juez se lo denegó y Aníbal acabó yendo con él a la vista con la indefensión que eso produjo.

Ahora, José Luis Ábalos tiene un nuevo abogado. Se trata del ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que ahora ejerce como penalista. La designación de su nuevo abogado también fue filtrada a los medios de comunicación tras dejar Aníbal el caso que le encargó el PSOE.