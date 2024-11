El abogado José Aníbal que defendió a un policía acusado de la ‘guerra sucia’ contra ETA defenderá a Ábalos

El ex ministro José Luis Ábalos ficha al abogado José Aníbal Álvarez para defenderse en la causa especial que el Tribunal Supremo ha abierto sobre él. Este letrado fue el que defendió a un policía acusado de la guerra sucia contra ETA. Se trata del ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo en los atentados de los GAL en los bares Batzoki y Consolation, que tuvieron lugar en 1986 en el sur de Francia. Este abogado también ha participado en casos como Malaya, Mercasa, Lezo o Kitchen y fue el letrado que consiguió sentar en 1998 como testigo al ex presidente del Gobierno Felipe González por la guerra sucia contra ETA.

El Tribunal Supremo ha imputado a José Luis Ábalos por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso Koldo instara a investigarlo por su papel principal en la presunta trama de adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. Ábalos ya pidió personarse en la causa como perjudicado, al ver que su nombre aparecía en informes policiales aportados al sumario, pero el juez tumbó esta petición. Tras recibir nuevos informes de la UCO y del fiscal se pidió al Congreso que se acreditara la condición de diputado de Ábalos para proceder a su imputación que se ha materializado este 7 de noviembre.

Su condición de investigado le permite tener derecho a una defensa. El juez le llamará a declarar en las próximas semanas y tendrá que presentarse con un abogado que asista su defensa. De este modo, José Luis Ábalos ha contratado al despacho Anibal & de Pablos Abogados, especializado en derecho penal. Este reconocido bufete fue fundado por José Aníbal, que puso en marcha su primer despacho en 1986.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también es docente en la Facultad de Derecho del mencionado centro universitario. Aníbal Álvarez ejerce la abogacía desde hace más de treinta años y fue condecorado con la Cruz de Raimundo de Peñafort en el 2015. Su amplia trayectoria le ha llevado a ejercer la abogacía en causas relacionadas con la banda terrorista ETA, juzgadas incluso dos décadas después. Ha dirigido asuntos en procedimientos penales en la Unión Europea y Estados Unidos.

Ábalos al Supremo

La imputación de José Luis Ábalos se produce tras la exposición razonada que remitió el juez Ismael Moreno al Tribunal Supremo. El juez Moreno señalaba en este documento que «existían indicios fundados y serios, una imputación clara y concreta o apoyo probatorio, que evidencia la presunta participación de Ábalos» en los hechos. «Ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para la consecución de negocios con las administraciones públicas», explica el magistrado.

Ábalos es diputado en el Congreso, por lo que está aforado y es el Tribunal Supremo la instancia competente para juzgarle. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha aceptado la petición del instructor, pero reabriendo una causa de 2021 donde analizó una denuncia presentada entonces por un abogado, Ramiro Grau, contra José Luis Ábalos, que fue archivada en su momento. El pasado mes de marzo, el abogado pidió reabrir la causa y la Sala Segunda contestó en septiembre que esperaría al resultado de las pesquisas en la Audiencia Nacional por estos mismos hechos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo subraya ahora que en la exposición razonada enviada por la Audiencia Nacional «se refieren otras actuaciones de intermediación y gestión de intereses de la organización referidas a otras actividades que, en la medida en que están relacionadas con entidades o personas que han podido intervenir en los hechos objeto de esta investigación, y con el aforado, deben ser investigadas». De este modo, los jueces del Supremo han visto oportuno imputar al ex ministro en una ponencia que corre a cargo del magistrado Andrés Martínez Arrieta.

La causa especial sobre Ábalos ha recaído sobre el juez Leopoldo Puente, que dirigirá las pesquisas en el alto tribunal. Así las cosas, el resto del caso Koldo seguirá investigándose en la Audiencia Nacional por el momento, salvo que del avance de las pesquisas, el instructor designado en el Tribunal Supremo, necesite continuar ciertos aspectos.