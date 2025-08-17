El supuesto hijo de Camilo Sesto explota y se va de la lengua: «Era muy difícil acostarse…»

Camilo Sesto falleció el 8 de septiembre de 2019, pero sigue siendo uno de los artistas más influyentes de nuestro panorama musical, por eso todo lo que tiene que ver con él genera tanto interés. En OKDIARIO nos hacemos eco de unas declaraciones que ha dado David Guerra, un joven que asegura ser el hijo secreto del cantante. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que no es la primera vez que circula un rumor de estas características, pero lo cierto es que nadie ha podido demostrar nada. Mientras tanto, David ha señalado a Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, y le ha mandado un mensaje muy claro.

Lourdes niega la mayor y asegura que Camilo Sesto no tiene ningún hijo secreto. Para dar peso a su testimonio a insinuado que el intérprete tenía ciertas dificultades a la hora de mantener relaciones. Tras escuchar esto, David Guerra ha declarado: «Que diga que con Camilo era muy difícil acostarse… Bueno, señora, ¿es usted la única de la vida de Camilo? Camilo en esos años hacía giras, estuvo en Japón. Que no diga que no iba a sitios, porque iba a recoger premios y salía en televisión. Puestos a desmentir, la desmiento yo también». El joven se ha sentado en numerosos platós de televisión y parece estar dispuesto a llegar hasta el final del asunto.

Lo último que ha hecho ha sido dar una entrevista en TardeAR, donde ha respondido sin tapujos a los ataques que ha recibido por parte de Lourdes Ornelas. «Me enerva porque digo, ¿Qué sabrá la señora esta que no me conoce de nada? A mí me preguntan y viví una niñez estupenda y perfecta, como cualquier niño. Y me entero de eso y queda en la intimidad de la familia. Mi sorpresa es cuando en el 2020 me encuentro que ha salido la noticia», comenta en un tono bastante tajante. Promete que jamás ha tenido intención de sacar dinero de todo esto, simplemente ha llegado al límite y quiere que todo el mundo conozca la verdadera historia.

El testimonio de David Guerra

Muchos espectadores consideran que David está motivado por intereses mediáticos, pues a coqueteado con el mundo de la televisión en diferentes ocasiones. Sin embargo, él promete que ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero con su testimonio y siempre se ha negado porque no se veía preparado para sacar a la luz todo lo que sabe. Según cuenta, su madre tuvo un acercamiento con Camilo Sesto cuando el cantante estaba en uno de sus momentos más mediáticos. Supuestamente, fruto de esta presunta historia nació él, pero nunca contó con el reconocimiento paterno que necesitaba. Ya está cansado y ha explotado delante de todos.

«Se conocen en el 84, mediante unos amigos de mi madre. La sorpresa es que viene la amiga de mi madre y le dice que si le da su teléfono a Camilo. Ellos tienen una relación y de vez en cuando pueden verse. De esa relación vengo yo al mundo. Se vieron en varios sitios. Tuvieron encuentros, se vieron y estuvieron 1 año y medio o 2 años», ha comentado al respecto.

A pesar de que ha sido bastante rotundo, todavía hay muchas cuestiones encima de la mesa, pero el entorno de Camilo Sesto se mantiene en silencio. Tal y como hemos contado en OKDIARIO en más de una ocasión, Camilo Blanes, el único heredero del cantante, está atravesando una situación verdaderamente compleja, así que a nadie la ha extrañado que haya optado por distanciarse de este escándalo. Algunos periodistas han intentado ponerse en contacto con él para preguntarle, pero no lo han conseguido.

¿Cómo es la vida de David Guerra?

De origen barcelonés y taxista de profesión, saltó a la televisión gracias a su participación en el programa First Dates, donde buscaba el amor y, de paso, mostró públicamente la gran admiración que siempre ha sentido por el artista alcoyano. En aquel momento, ya dejaba ver que tenía inclinaciones musicales y que había heredado ciertas cualidades artísticas que, según él, podrían vincularlo directamente con el legendario cantante. Sin embargo, durante su paso por el espacio de citas nunca reveló la historia familiar que, supuestamente, le cambiaría la vida, manteniendo en secreto lo que afirma saber desde su adolescencia.

La versión de David Guerra apunta a que su madre mantuvo una breve relación con Camilo Sesto entre 1983 y 1984, justo en una época de gran éxito profesional para el artista, y de esa unión habría nacido él. Según ha contado, fue cuando tenía 13 años cuando su madre le confesó la verdad, asegurándole que nunca le mentiría en algo tan serio como la identidad de su padre biológico. Desde entonces, él sostiene ese relato con total firmeza y sin dudar de la palabra de su progenitora, aunque nunca ha mostrado documentos, pruebas médicas ni gestos públicos que puedan sostener su versión.

Hoy en día vive en Barcelona, ejerce su oficio como taxista y continúa intentando abrirse paso en el mundo de la música, convencido de que su talento y su historia personal forman parte de un legado especial que, al menos para él, lo conecta de manera directa con uno de los artistas más grandes de la música.