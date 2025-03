El hijo de Camilo Sesto, pendiente de una prueba de ADN: podría tener una hermana secreta

La historia de Camilo Sesto sigue sumando capítulos inesperados años después de su fallecimiento. Su legado musical ha quedado inmortalizado y pasará a la historia, pero su herencia personal parece estar lejos de resolverse. Ahora, una nueva revelación ha sacudido a quienes le rodearon en vida: la existencia de una mujer que asegura ser su hija biológica. Hasta el momento, el único descendiente reconocido oficialmente del cantante es Camilo Blanes, quien recientemente adoptó el nombre de Sheila Devil. Sin embargo, esta nueva revelación podría cambiar la historia familiar del icónico artista.

El programa Fiesta ha sido el encargado de destapar esta información. Uno de sus colaboradores, Sergio Garrido, logró ponerse en contacto con la mujer que asegura ser hija de Camilo Sesto. Según su testimonio, ha mantenido esta información en secreto durante cuarenta y dos años, pero ha decidido romper su silencio y buscar la verdad mediante una prueba de ADN. Esa es la razón por la que la herencia que recibió Camilo Blanes (ahora Sheila Devil) está en peligro.

Su testimonio está respaldado por los escritos que su madre dejó antes de fallecer. En estos documentos personales, la mujer confirmó que su hija era fruto de una relación secreta con el cantante. Aunque en vida siempre negó esta versión, poco antes de su muerte confesó la verdad, explicando que había mantenido el silencio para evitar que la señalaran públicamente. No obstante, considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante para dar a conocer la verdad sobre su pasado. Hay mucho dinero en juego y el resultado de las pruebas de AND podrían marcar la historia, pero ¿qué final tendrá todo esto?

Sheila Devil, señalada por su presunta hermana

Un detalle que ha sorprendido a muchos es que la presunta hija de Camilo Sesto ya ha establecido contacto con Sheila Devil. De hecho, ambas habrían sostenido conversaciones y mantenido un trato cordial. Según las informaciones ofrecidas por Sergio Garrido en Fiesta, estarían dispuestas a someterse a una prueba genética para despejar cualquier duda sobre su parentesco.

La incertidumbre sobre la verdadera descendencia de Camilo Sesto vuelve a estar en el centro del debate. La mujer que ha decidido dar este paso asegura que su único objetivo es conocer la verdad, sin buscar fama ni beneficios económicos. Eso es lo que dice, pero nadie puede negar que el artista dejó una herencia increíble que actualmente sigue generando dinero. Camilín gana 200.000 euros al año por los derechos que genera la imagen de su padre. ¿Tendrá que repartirlo con su posible hermana?

El otro ‘hijo secreto’ de Camilo Sesto

El caso de esta mujer no es el primero en el que se plantea la posibilidad de que Camilo Sesto haya tenido más hijos de los que oficialmente se conocen. En 2021, un taxista llamado David Guerra aseguró en el programa Viva la vida que era hijo biológico del cantante. Según su relato, su madre, Loli, había mantenido una relación con él en 1984, fruto de la cual nació.

David Guerra relató que desde joven supo de su posible parentesco con Camilo Sesto, aunque nunca se atrevió a hacerlo público hasta hace pocos años. «He tenido muchas veces la tentación de contarlo, pero ahora siento que ya me da igual lo que digan los demás», declaró en su momento. Aunque en su caso no se llegó a realizar ninguna prueba de ADN, su parecido con el artista y algunos detalles sobre la relación de su madre con él alimentaron la teoría de que podría ser su hijo.

David relató que su madre nunca quiso hacerlo público, pero que él se enteró cuando tenía 13 o 14 años. A lo largo del tiempo, muchas personas le han dicho que su parecido con el cantante es evidente, especialmente en la mirada. Sin embargo, nunca ha podido contar con la figura de Camilo Sesto, así que decidió hacerse a la idea cuando era muy pequeño.

El misterio que rodea a Camilo Sesto

Más allá de la curiosidad mediática, la posible existencia de una nueva descendiente podría tener implicaciones legales en la herencia del cantante. Sheila Devil, quien heredó la fortuna de su padre, ha sido objeto de controversia debido a su estilo de vida y la gestión de su patrimonio. La aparición de una nueva hija podría cambiar el reparto de la herencia y abrir un nuevo capítulo en la historia de la familia.

Por el momento, la decisión está en manos de Sheila Devil y de la mujer que asegura ser hija del artista. Si ambas acceden a realizar la prueba de ADN, el misterio podría resolverse pronto. Mientras tanto, la sombra de la duda sigue planeando sobre el legado de Camilo Sesto, un artista cuya historia personal sigue generando interrogantes mucho después de su partida.