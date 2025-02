Cinco años después de la muerte de Camilo Sesto, la familia sigue profundamente dividida, sin señales de reconciliación. Sheila Devil, antes conocida como Camilo Blanes, continúa atrapada en un torbellino de autodestrucción, un camino que parece no tener fin. Una situación que ha alarmado a sus seres queridos, especialmente a su madre, Lourdes Ornelas, quien ve con preocupación cómo las cosas no mejoran. Y es que las noticias recientes sobre Sheila no ofrecen ningún tipo de esperanza.

Este martes, 25 de febrero, el programa TardeAR de Telecinco, presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, ha revelado en exclusiva un nuevo capítulo polémico en la vida de Sheila Devil. Según ha informado el periodista Miguel Ángel Nicolás, la hija de Camilo Sesto fue detenida la pasada noche acusada de tráfico de estupefacientes, un incidente que ha dejado a todos en shock y sumido a su familia en la incertidumbre. «Sheila estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. Se acercaron a ella y después de acercarse, la registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley solo puedes llevar 7 y medio, por lo que eso se considera tráfico de estupefacientes», ha contado.

La hija de Camilo Sesto en las inmediaciones de su casa. (Foto: Gtres)