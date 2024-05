La historia de la exesposa de Frank Cuesta, Yuyee Alissa Intusmith, ha dado la vuelta al mundo. La policía tailandesa arrestó a la joven por posesión de drogas y la condenó a quince años de prisión. La noticia fue un duro golpe para Frank y sus hijos: Zape, Zorro, Zen y Pepsi, porque Zipi murió poco después de nacer por una leucemia.

En 2012, Yuyee fue detenida en el aeropuerto Don Mueang, en el norte de Bangkok, cuando regresaba de un viaje a Vietnam porque llevaba 0,005 gramos de cocaína. La cantidad no alcanza ni siquiera para el autoconsumo, pero la policía creyó que había señales y también la acusó de tráfico de drogas. En junio de 2014, fue condenada a 15 años y tres meses de prisión y a una multa de 1,5 millones de bahts (45.000 euros). Tres años después, en marzo de 2017, el Tribunal Supremo añadió tres meses a la pena por no disponer del permiso necesario para tener animales salvajes en casa. Fue liberada en 2020 después de cumplir seis años de prisión.

Aunque en ese momento estaban separados, Frank Cuesta inició una campaña mediática para demostrar la inocencia de Yuyee. Y lo consiguió. Él estaba convencido de que el caso de su exesposa no era más que una venganza por su lucha contra el comercio ilegal de animales en el país. De hecho, nunca nadie ha sido condenado por una cantidad tan pequeña de drogas. «Esto se ha conseguido a base de ser muy pesados y de no perder la esperanza y de no perder las ganas de que se haga justicia. El triunfo es para ella y para nuestros hijos», escribió en las redes sociales tras ser liberada.

El presentador de Frank de la Jungla no se separó de ella en ningún momento. Se levantaba al amanecer todos los días y viajaba 120 kilómetros para llevarle comida y quedarse con ella hasta que Yuye tuviera que regresar a su celda. De hecho, admitió que se habían gastado más de 200.000 euros para ayudar económicamente a la madre de sus hijos.

