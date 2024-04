Frank Cuesta sentencia a Daniel Sancho: "Eres el tonto del pueblo"

El juicio contra Daniel Sancho, acusado por asesinar y desmembrar al colombiano Edwin Arrieta en el mes de agosto en la isla de Koh Phangan -Tailandia-, arrancó el pasado 9 de abril. Entramado que no ha dudado en ir comentando Frank Cuesta, quien, precisamente, vive en el país asiático y conoce de primera mano cómo funciona la justicia del citado lugar. El aventurero trató de aconsejar a la familia de Sancho sobre el tema, pero no le hicieron caso. Algo que no le ha sentado bien.

Recientemente, Cuesta ha intervenido en el podcast de Javier Oliveira y ha opinado nuevamente sobre este delicado asunto. «Es un niñato que se cree más listo que todo un país, que se cree más listo que la policía. Le gusta el dinerito y se hace chapero hetero, que cuando ya no le gusta porque a ver si se va a enterar la gente…», ha comenzado diciendo. Además, ha criticado el comportamiento con el que ha ido actuando el chef desde su detención. «Si te quedas en España sabes que, a los 8 años, después de haberte sacado media carrera, de conseguir un trabajo y habiendo ido al gimnasio, sales a la calle y encima te llaman para Supervivientes. ¡Ha sido el tonto del pueblo!», ha dicho el aventurero, que deja claro que no entiende por qué después de cometer el crimen Daniel se quedó como si nada en la isla «de fiesta».

Frank Cuesta en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

«Tronco, lo normal que tenías que haber hecho es desaparecer», ha expresado. Pero no solo eso, Frank Cuesta se ha atrevido a decir cuál es una de las cosas que más les ha dolido a los tailandeses con todo el comportamiento del acusado. «Que tire el cuerpo al basurero. Eso es lo que indigna, es una alevosía post mortem vamos a decir. El problema es que como se creen que son tan listos estos influencers de 200 seguidores… y quieres cometer un asesinato en un país donde tienen pena de muerte…», ha dicho Frank.

Frank Cuesta tajante con Rodolfo Sancho

No ha sido la única vez que el televisivo ha opinado sobre esta situación de índole internacional. Hace tan solo unos días, cuando comenzó el proceso judicial, se estrenó en la plataforma HBO el episodio cero de El caso Sancho, la docuserie en «tiempo real» que relata lo ocurrido. Como protagonista de esa primera entrega estuvo frente el objetivo de la cámara Rodolfo Sancho, quien fue duramente criticado por su actitud en las redes sociales. De hecho, Frank se unió a esas opiniones negativas.

Rodolfo Sancho en Tailandia. (Foto: Gtres)

«Lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura», dijo en un primer momento Frank Cuesta después de haber visto la primera entrega. Asimismo, aseguró que se quedó en shock al escuchar cómo Rodolfo Sancho se refería a Edwin Arrieta como «tipo». «Me quedé flipando. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: ‘de tal palo, tal astilla’», continuó.

«Solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua (…) Si tú estás tocando los co… y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar pena la pena de muerte, seguro», expresó, augurando un futuro complicado a Daniel Sancho en Tailandia.