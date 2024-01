Rodolfo Sancho se encuentra atravesando uno de los momentos personales más complicados de su vida. El actor está inmerso en una complicada situación judicial a raíz de que su hijo, Daniel Sancho, se entregara a la policía tailandesa tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta el pasado mes de agosto. Desde entonces, la atención mediática se ha centrado en el chef y en todo su círculo más allegado, en el que se encuentra su padre y el resto de su familia.

Este domingo, Rodolfo cumple 49 años y, lejos de vivir la jornada de una manera especial, lo cierto es que se convertirá en uno de los cumpleaños más difíciles que ha vivido hasta ahora, ya que será muy diferente al de años anteriores. Y es que la preocupación será la principal protagonista. El pasado 2023, el actor pudo soplar las velas alegre por estar rodeado de su familia y poder disfrutar de una carrera frente a las cámaras que parecía imparable. Pero esta vez, todo es distinto. Porque aunque tendrá a su círculo más allegado a su alrededor, lo cierto es que su mente estará centrada en la resolución del juicio que dictará el futuro de su hijo.

Rodolfo Sancho llega a la cárcel de Tailandia / Gtres

Será el próximo 9 de abril cuando comience el juicio final por el presunto asesinato del cirujano plástico mencionado. Tal y como ha trascendido, los expertos tienen previsto que su duración se extienda hasta el 3 de mayo, siendo 25 los días en los que el acusado y los testigos comparecerán ante el juez encargado de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos.

Mientras que se termina la cuenta atrás para el esperado juicio, Rodolfo se enfrenta a su 49º cumpleaños y, aunque no ha trascendido cómo lo celebrará, se espera que lo haga junto a su mujer, Xenia Tostado. Ambos se conocieron durante el rodaje de Cuba Libre en 2005 y, aunque comenzaron forjando una bonita amistad, finalmente su vínculo terminó desembocando en una relación sentimental. Es por ello por lo que, tras convertirse en su máximo apoyo, todo parece apuntar que la actriz será la persona que acompañe a Rodolfo en su cumpleaños. No obstante, no hay ningún dato que confirme que así sea ya que, desde que el pasado mes de agosto, Rodolfo ha optado por un inquebrantable blindaje hacia su faceta más familiar y privada.

Xenia Tostado y Rodolfo Sancho/ Gtres

Dicho blindaje ha llevado a Rodolfo a desvincularse de todo lo mediático, intentando hacer el mínimo ruido posible y posicionándose en una postura discreta sobre el huracán judicial de Daniel Sancho y todo lo que le pueda salpicar del mismo. Por ahora, no ha realizado ningún movimiento determinante, mas allá del comunicado que lanzó en un principio para pedir respeto hacia su familia después de lo ocurrido. Las únicas imágenes del actor que han trascendido desde entonces han sido las realizadas en Tailandia y en los aeropuertos a los que ha acudido para embarcar sus viajes hasta el país asiático.