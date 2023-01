Frank Cuesta, sin pelos en la lengua contra Risto Mejide: «Es lo más sucio que he escuchado»

No cabe duda de que Risto Mejide es uno de los personajes más polémicos de la televisión, sin embargo, el presentador consiguió superarse a sí mismo a la hora de mostrar una de sus facetas más negativas hasta la fecha durante la presentación de las Campanadas de Telecinco junto a Mariló Montero. En pleno directo, y bajo la atenta mirada de miles de espectadores, el ex de Laura Escanes hizo una pregunta a su compañera que ha dado mucho de qué hablar: «¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia», apuntaba. Algo que no habría gustado en absoluto a un sinfín de rostros conocidos, entre los que está el de Frank Cuesta.

Haciendo gala de la espontaneidad que le caracteriza, el herpetólogo no ha tenido reparo en hacer uso de sus redes sociales para lanzar un mensaje tanto a favor de Cristina Pedroche como de Ana Obregón, ya que todo apunta a que el mensaje de Resto había sido toda una declaración de intenciones hacia ellas: «A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape). No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón… Me parece lo más sucio que he escuchado en TV jamás», escribía en su cuenta de Twitter, alcanzando en cuestión de minutos más de 3.000 retweets y más de 17.000 me gusta, además de comentarios con los que los usuarios dejan entrever estar completamente de acuerdo con sus palabras.

A mi se me murio un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape), No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregon cada dia. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregon…me parece lo mas sucio que he escuchado en TV jamas. pic.twitter.com/hSAc4iEelP — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 2, 2023

Justamente este testimonio tenía lugar tan solo unas horas antes de que Ana Obregón estallara contra Risto Mejide. Pese a que el maestro de ceremonias de Todo es mentira afirmaba recientemente haber sufrido una rotura de dedo tras una breve anécdota durante la emisión de las Campanadas, la también encargada de dar la bienvenida al 2023 desde la Puerta del Sol para Televisión Española no ha tenido reparo en utilizar su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje cargad de intenciones al miembro del jurado de Got Talent: «No todo vale. En esta vida no todo vale. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… Duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie», comenzaba explicando, para después entrar en detalles de datos y popularidad durante la Nochevieja: «Ante tu falta de información te refresco la memoria, durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las Campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco», zanjaba, agradeciendo después el apoyo recibido a famosos como Frank Cuesta.