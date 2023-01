Han pasado varios días y se sigue hablando de lo mismo: los comentarios hirientes de Risto Mejide. El presentador dio las Campanadas en Mediaset la noche del pasado 31 de diciembre junto a Mariló Montero. Lejos de ser una jornada de lo más especial se vio manchada por unas declaraciones que han traído cola. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que se acordó de sus rivales de otras cadenas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

«Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia», dijo. Precisamente, Cristina Pedroche anunció su embarazo un día antes y Ana Obregón perdió a su hijo el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer. Aunque han pasado unos días, Ana no ha dudado en pronunciarse al respecto y ha estallado contra Risto Mejide.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

«No todo vale, Risto Mejide. En esta vida no todo vale», ha comenzado diciendo la presentadora. «Tus comentarios machistas y repulsivos hacia @cristipedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho», ha añadido.

Obregón ha añadido que «también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie». «Ante tu falta de información te refresco la memoria , durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado ) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España». Con estas palabras Ana Obregón ha recordado su trayectoria en TVE, donde precisamente despide el año desde hace décadas.

No ha querido finalizar el escrito sin hacer mención a Cristina Pedroche. «Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco», ha explicado.

«Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a @cristipedroche dándole la enhorabuena por ser Mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro Papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas», ha aplaudido a Pedroche. «Y muchas gracias a @albacarrillooficial @cuestafrank y a todos los que los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo», ha finalizado, mencionado a los usuarios de la Red que en sus stories podrían ver “el repulsivo comentario” de Risto Mejide. Al final del texto se pueden leer los hashtag «empatía, sin machismo, mujeres, poder y solidaridad».

Frank Cuesta, también se ha pronunciado y ha arropado a Ana Obregón tras los comentarios de Risto. «A mi se me murio un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape), No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregon cada dia. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregon me parece lo mas sucio que he escuchado en televisión jamás», ha dicho el extenista.