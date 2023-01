Apenas unos días después de volver a convertirse en la gran protagonista de la última noche del año con su look alegórico de ‘Paloma de Paz’, Cristina Pedroche ha reaparecido en el plató de Zapeando, donde ha comentado algunos detalles de esta noche tan especial, en la que, junto con Alberto Chicote, se convirtió en líder de la velada.

La presentadora ha dicho que, tras la vorágine de los últimos días, ahora se encuentra cansada y que va a aprovechar para relajarse. Pedroche se ha mostrado muy satisfecha por el resultado de la retransmisión, así como por los comentarios que ha generado su look, que siempre va acompañado de una gran expectación: «Ya dije aquí que empecé a dar las Campanadas muy de moda y que cada vez era más arte. En el arte, tienes que tener un poco más de inquietudes dentro, y saber que esa paloma es una obra de arte. Puede parecerte más bonita o no, pero eso es arte. Y es preciosa», ha dicho la presentadora.

Sobre la noticia de su embarazo, que se filtró días antes del final del año, la propia Cristina Pedroche publicó un post en su cuenta de Instagram en el que expresaba su descontento. «Voy a reflexionar esta semana y ya veremos lo que sucede», ha comentado la mujer de Dabiz Muñoz. Lo que sí ha dejado claro es que, en ningún momento tenía pensado anunciar la noticia durante la retransmisión. «Hay mucha gente que está diciendo que yo quería anunciarlo en Campanadas. No. Yo no quería anunciar nada, porque mi vida privada es mi vida privada», ha comenzado diciendo Cristina Pedroche, que ha insistido en que nunca recurriría a una exclusiva o a un plató de televisión para contar nada de su vida privada.

«Esta es la opción única, no hubo una opción A y cambiamos a la B o la C. No. Solo hay un vestido. Si algún año le pasa algo a ese vestido… saldré en vaqueros, aunque Josie me mate», ha comentado Pedroche, que sí que ha dicho que, en las fotos previas al evento tuvo que ponerse una braguita un poco más alta, pero no quería contar nada todavía.

Sin embargo, a pesar de que Pedroche se ha mostrado tajante en lo que respecta a recurrir a una exclusiva o a un programa para revelar nada relativo a su vida privada, lo cierto es que, en 2015, su peculiar boda con el chef ocupó las páginas de una revista. Un reportaje en el que la revista mostraba todos los detalles del enlace de la presentadora y el chef, en su casa y ante notario, en vaqueros y zapatillas.

Una nueva etapa

Pedroche ha reconocido que este año le ha dado más impresión que otros el momento de quitarse la capa: «La emoción es la misma, la cosa es que estoy todavía adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir. Yo no sabía si estaba bien colocada la paloma, si la braga se me había bajado… Ahora mismo tengo cosas que están pasando que no lo controlo. Por eso miré para ver si estaba todo en su sitio», ha dicho la presentadora que, además, ha asegurado que desde el principio de 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania, tenía claro que quería hablar de paz.