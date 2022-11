Hoy es un día marcado en el calendario de Concha Velasco. La icónica actriz celebra este 29 de noviembre su 83 cumpleaños, un nuevo aniversario que, por primera vez, está viviendo desde la residencia de mayores en la que ingresó a comienzos de año debido a los problemas de movilidad que ya llevaba tiempo arrastrando.

También es un día importante para sus familiares y amigos más cercanos. Muchos de ellos han querido encontrarse personalmente con ella para felicitarla de manera directa y hacerla compañía en su día más especial. Es el caso de su hijo, Manuel Velasco, convertido también en uno de sus principales apoyos en estos delicados momentos, de José Sacristán, amigo y compañero de profesión, y de Cayetana Guillén Cuervo, quien mantiene una relación muy estrecha con la veterana actriz conservando, además, un sinfín de momentos inolvidables juntas.

Ha desatacado la ausencia de Mariló Montero en esta fecha tan señalada. La vallisoletana y la periodista comparten una preciosa amistad que salió a la luz el pasado mes de marzo, precisamente cuando la expareja de Carlos Herrera se trasladó al centro de mayores en el que acababa de ingresar denominada ‘chica ye-yé’ para visitarla. No solo fue una de las primeras personas de su entorno en acercarse hasta al lugar para cerciorarse de que Concha se encontraba en perfecto estado tras adentrarse en una nueva y complicada etapa de su vida, sino que, además, fue ella misma quien confesó los detalles de esta sorprendente amistad que nunca antes había llegado a trascender: “Hicimos un programa de televisión juntas y ahí empezó nuestra relación”, confesó. “Es una gran amiga para mí y es un lujo tenerla entre mis amigas”, añadió.

Es precisamente por esto por lo que ha llamado tanto la atención que la afamada presentadora de televisión no se haya personado en el centro de mayores en el que el día reside Concha desde hace varios meses durante de su cumpleaños. Sin embargo, esto parece tener un motivo de peso.

En busca de respuestas que justificaran su notable ausencia en la residencia, la Agencia de Prensa Gtres ha aprovechado la asistencia de la navarra a la ceremonia de entrega de los Bombines de San Isidro 2022 para preguntarle por su íntima amiga y por si tenía pensado reunirse con ella a lo lago del día de hoy.

En su intento de volver a dejar constancia de inmenso cariño que siente hacia la veterana actriz, Mariló ha empezado diciendo: “Concha está rodeada de muy buenos amigos que la queremos mucho y hay que respetar también un poquito que tiene que estar tranquila. Quizá por eso la veo menos de lo que me gustaría”.

Tras ello, ha revelado que no iba a ir a visitarla por su cumpleaños por una razón que va más allá de la ajetreada agenda personal y profesional de la comunicadora. Ella misma piensa que Concha lo que más necesita en estos momentos es paz y tranquilidad y que por ello ha considerado que lo mejor era no molestarla, aunque se trate de su día más especial: “Ahora estamos siendo bastante prudentes porque hay que dejarla, no marearla mucho, dejarla descansar y que esté bien”, ha explicado.

No obstante, Mariló siente su conciencia tranquila, pues si algo tienen claro tanto la una como la otra es que el amor siempre esta presente en su sincera relación de amistad: “Ella sabe que la quiero, que la adoro muchísimo y ella a mí”, ha concluido.