José Sacristán y Cayetana Guillén Cuervo: dos maneras antagónicas de ver a Concha Velasco

Día emocionante para Concha Velasco. La incombustible actriz alcanza los 83 años y lo hace en un momento delicado, después de unos meses en los que su salud no ha sido la mejor, pero tranquila. Desde hace tiempo que encuentra todos los cuidados que necesita en Orpea Punta Galea, la residencia de mayores de Madrid donde la miman día y noche. Es allí donde ha recibido varias visitas este martes 29 de noviembre. Visitas de gente importante y de quienes han querido pasar un agradable rato junto a ella en su aniversario.

Una de ellas ha sido Cayetana Guillén Cuervo. La actriz ha salido muy feliz de la habitación de Concha Velasco por haberla podido felicitar personalmente y ha dado el último parte sobre su salud: «Concha está bien, está bien, con una sonrisa y hablando bien de todo el mundo», ha dicho. Un mensaje muy tranquilizador. Además, Cayetana ha descubierto que «hoy también era el cumpleaños de mi padre y siempre se llamaban en el día de su cumpleaños y desde que falta mi padre, pues siempre la llamo yo y me ocupo yo de eso que hacía mi padre. Está contenta porque están viniendo amigos a verla, tiene una habitación muy bonita en la que se ve el cielo y los árboles y está muy guapa», ha reconocido.

Una de las virtudes que siempre se han reconocido de Concha Velasco es su capacidad para trabajar hasta una avanzada edad. La vallisoletana se resistía a retirarse y pese a sus 83 años, le gustaría seguir actuando. Así lo reconoce la hija de Gemma Cuervo: «Pues claro que echa de menos los escenarios, si es que un actor nunca se quiere retirar. Te retira la edad o la enfermedad, pero ella está bien», ha dicho.

El otro rostro conocido que se ha acercado a la residencia ha sido José Sacristán. El premiado con el Goya de Honor 2022 ha atendido gustosamente a los medios de comunicación que se apostaban en la entrada para contar cómo ha visto a su amiga. Sus palabras eran algo más preocupantes que las de Guillén Cuervo y es que el estado de Concha Velasco podría ser mejor: «Está flojita, está delicada, pero como siempre la chica yeyé. No hay quién pueda con ella. Está flojita, pero está bien, está bien», reconoció el veterano actor.

Sacristán no ha dado la espalda a la realidad: «Tiene una lucidez bárbara y sigue recordando y estando, pero en fin, ¿qué voy a contar yo que no sea una imprudencia? Concha Velasco está pachuchilla, pero es Concha Velasco hasta que haya de ser», ha zanjado. Cabe destacar que la intérprete también ha estado comiendo con su hijo Manuel, que no ha dudado en acudir a la residencia para besar y abrazar a su madre en su día. Éste se mostraba mucho más escueto a la entrada y se limitaba a decir que su progenitora estaba «bien» y «muy contenta» de recibir estas visitas para hacer de este 29 de noviembre una jornada más especial todavía.