Frank Cuesta se ha visto envuelto en un conflicto vecinal que se ha saldado con una denuncia policial hacia el herpetólogo español, y una explicación en su canal de Youtube donde ha comenzado diciendo que no se arrepiente de nada de lo ocurrido. Al parecer los enfrentamientos con sus vecinos han comenzado con el inicio de la construcción de una nueva urbanización en las inmediaciones de su refugio para animales que, hasta que comenzó la expansión de la urbe, se encontraba a las afueras de Bangkok.

En el video que ha publicado cuenta lo sucedido cuando su cacatúa Kaká no regresó a casa tras una de sus salidas rutinarias. «Al volar se llevó por delante una de las redes que colocan para coger pájaros», comienza diciendo a sus seguidores mientras muestra al animal. «Pasó toda la noche envuelta en esa red. Tenía una pata muy mal, incluso ella misma había intentado cortársela para liberarse. La pata estaba deshecha por completo y tuve que tomar la decisión rápida de dormirla y amputársela», continúa sin poder evitar su enfado.

Pero ahí no terminó el incidente: «Después de todo eso, me he ido para el sitio y tengo una denuncia por agresión», desvela antes de aclarar además que no siente ningún tipo de arrepentimiento. Por si fuera poco, Frank también ha relatado otras agresiones que ha sufrido tanto él como sus animales, incluyendo un comentario xenófobo hacia su persona: «sobre todo «después de que te tiren abajo la valla, de que maten a un pavo de un tiro disparando hacia tu casa, después de que maten a Teta (una hembra de guacamayo) con veneno y llegas allí y encima te sueltan la típica cosa racista de ‘vete a tu país’ cuando yo tengo la doble nacionalidad».

El conductor de ‘Frank de la jungla’ se muestra tranquilo, asegura además que tiene grabado «al tipo admitiendo que uno de sus trabajadores disparó hacia mi casa para matar al pavo y eso seguramente evitará que ellos me acusen de agresión». Quién sí le ha denunciado ha sido la policía que «cuando llegó se encontró con lo que había» y ha terminado de manera contundente afirmando que «tendré que pagar lo que cueste el hospital de estos y ya está».

El herpetólogo también ha explicado en su canal de Youtube cómo están yendo las obras de construcción del santuario para animales protegidos: «Solo queda el portón, la electricidad y algunas cosillas más», por lo que, en cuanto esté todo terminado tan solo habrá que trasladar allí a los distintos ejemplares. Esta residencia ha tenido que cambiar de ubicación después de un lustro debido a la llegada de nuevas edificaciones tras la expansión urbanística: «Es terrible, hemos estado allí cinco años y nunca ha habido problemas hasta que han llegado los humanos, por eso quiero evadirme de esto, tener mi propio mundo y compartirlo con vosotros».

Frank Cuesta saltó a la fama con el estreno, en el año 2010, de ‘Frank de la jungla’, un programa emitido por Cuatro en el que recorre distintos países en busca de la fauna más exótica y peligrosa, acercando a los espectadores a este tipo de animales, y con el objetivo de inculcar respeto hacia las distintas especies, con el que consiguió el Premio Ondas a la Innovación en el 2011.