El pasado 9 de abril arrancó en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinar y desmembrar al colombiano Edwin Arrieta en el mes de agosto en la isla de Koh Phangan. El mismo día en el que comenzó el proceso judicial se estrenó en la plataforma HBO el episodio cero de El caso Sancho, la docuserie en «tiempo real» que relata lo ocurrido. Como protagonista de esta primera entrega estuvo frente el objetivo de la cámara Rodolfo Sancho, quien ha sido duramente criticado por su actitud en las redes sociales. De hecho, Frank Cuesta no ha dudado en dar su opinión al respecto.

«Lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura», ha comenzado diciendo Frank Cuesta después de haber visto el primer episodio. Asimismo, ha asegurado que se quedó en shock al escuchar cómo Rodolfo Sancho se refería a Edwin Arrieta como «tipo». «Me quedé flipando. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: ‘de tal palo, tal astilla’», ha añadido, visiblemente molesto. Pero eso no es todo porque el televisivo ha continuado dando su visión. «Solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua (…) Si tú estás tocando los co… y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar pena la pena de muerte, seguro», ha expresado Cuesta, augurando un futuro complicado a Daniel Sancho en Tailandia.

Frank Cuesta en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

También, se ha mostrado muy crítico con la estrategia que está llevando a cabo la defensa del español. «Todos los años el rey conmuta esa pena de muerte, pero igual no lo hace el primer año o no lo hace en el segundo. Te comes dos años más de cárcel. El chaval está en un juicio porque descuartizó y mató a otra persona. Yo si fuera la familia de Edwin, no sé ni lo que hubiera hecho. ¡Ostras! ¡Te han cortado al hermano! ¡Te lo han cortado en trozos y te lo han tirado a la basura!», ha insistido en unas declaraciones en el canal de YouTube de Javi Oliveira.

Por otro lado, Frank ha querido nombrar la figura de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo. Cuesta ha comentado que ella está «callada». «Va siempre en silencio. El otro día dijo lo mismo que dijo hace seis meses: ‘Aquí hemos perdido todos’».

Frank Cuesta en ‘El Hormiguero./ (Foto: Gtres)

El motivo de Rodolfo Sancho para conceder la entrevista

Rodolfo Sancho, que dio el paso de formar parte del documental de HBO, no realizó dicha intervención por gusto, sino por dinero, tal y como confirmó su portavoz Carmen Balfagón en el programa Y ahora Sonsoles.

«Lo ha hecho por dinero. El objetivo era cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo (…) Tailandia es un pozo sin fondo. Es un país caro y hay que pagar, no solo la comida de Daniel, sino también abogados, legalizaciones, asistentes y otros muchos gastos», reveló la criminóloga.